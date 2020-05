Κοινωνία

Μητροπολίτης Νέα Ιωνίας: αδιανόητο να γίνει Λειτουργία χωρίς Θεία Κοινωνία

Ο Μητροπολίτης Γαβριήλ συμπλήρωσε ότι "όποιος άνθρωπος νιώθει έτοιμος και προετοιμασμένος μπορεί να έρθει από τις 17 του μηνός να λάβει τη Θεία Κοινωνία".

“Είναι αδιανόητο να τελείται η Θεία Λειτουργία και να μην υπάρχει Θεία Ευχαριστία. Αυτό δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα” αναφέρει ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ σημειώνοντας ότι όλοι οι ναοί της χώρας σύμφωνα με την ΚΥΑ τηρούν τα απαραίτητα μέτρα.

“Όταν βγαίνει ο ιερέας και καλεί τους πιστούς να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου, προσέρχεται όποιος θέλει, με ελεύθερη βούληση. Η Πολιτεία όπως είδατε έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις θέσεις των επιστημόνων. Για εμάς, όμως, είναι συστατικό στοιχείο της εκκλησίας μας. Είναι θέμα πίστεως. Δεν μπορεί να δεχθεί η εκκλησία κάτι τέτοιο το οποίο λέγεται ευρέως αυτή την περίοδο. Όταν μιλάμε για την πίστη μας, δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε" πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο ιεράρχης συμπλήρωσε ότι "όποιος άνθρωπος νιώθει έτοιμος και προετοιμασμένος μπορεί να έρθει από τις 17 του μηνός να λάβει τη Θεία Κοινωνία". Σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι: "Από τις 17 Μαΐου τα πράγματα αλλάζουν και επιστρέφουμε στην κανονικότητα".