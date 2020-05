Οικονομία

“Aσφαλής ζώνη τουρισμού”: τι εξετάζουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ

Οι τρεις χώρες αναζητούν λύσεις για τον τουρισμό υπό τη σκιά της πανδημίας του κορoνοϊού...

Το ενδεχόμενο δημιουργίας "ασφαλούς ζώνης τουρισμού" εξετάζουν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Jerusalem Post».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πηγές του ισραηλινού υπουργείου Τουρισμού, αξιωματούχοι από τις τρεις αυτές χώρες βρίσκονται σε συζητήσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για τον τουρισμό εν μέσω διεθνούς ανησυχίας για τον κορονοϊό και τις επιπτώσεις του στον τομέα αυτόν.

Πρόκειται μάλιστα, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, για μια πρωτοβουλία της Ελλάδας, πάντως δεν αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

«Η λογική πίσω από τη δημιουργία ζώνης Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου είναι ότι οι άνθρωποι δείχνουν λιγότερο πρόθυμοι να ταξιδέψουν πολύ τους επόμενους μήνες σε μακρινούς προορισμούς, αλλά μπορεί να είναι πιο ανοιχτοί σε επισκέψεις γειτονικών χωρών», επισημαίνεται στο δημοσίευμα της «Jerusalem Post».

Το δημοσίευμα αναφέρεται βέβαια και σε ορισμένες δυσκολίες για την υλοποίηση του σχεδίου, με ένα από τα μεγαλύτερα να αφορά στην υποχρεωτική καραντίνα για αφίξεις από το εξωτερικό.

Ακόμα ένα πρόβλημα που εξετάζεται από τις τρεις χώρες είναι το γεγονός πως Ελλάδα και Κύπρος, ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν υποχρεωτικά ανοιχτά σύνορα για τις υπόλοιπες χώρες της Σένγκεν υπό κανονικές συνθήκες, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμούς στην ισραηλινή πλευρά.

Ο υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, Χάρης Θεοχάρης, σε δηλώσεις του, σύμφωνα με την εφημερίδα ανέφερε: «Το Ισραήλ είναι ένας από τους στρατηγικούς μας στόχους για το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και προκαταρκτικές φάσεις για το πώς να ευθυγραμμίσουμε τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα υγιεινής μας, τα οποία θα επιτρέψουν την επανάληψη των ταξιδιών μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία συμφωνία».