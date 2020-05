Οικονομία

Κομισιόν: βαθιά ύφεση προβλέπεται για την Ελλάδα

Τι αναφέρει η έκθεση της Επιτροπής που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες. Οι προβλέψεις για την Ελλάδα. Τι αναμένεται για φέτος και για το 2021.

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020, λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Όλες οι οικονομίες των χωρών της ΕΕ βυθίζονται το 2020 σε βαθιά ύφεση, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής που παρουσίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες, οι επίτροποι Βλάντις Ντομπρόβσκις και Πάολο Τζεντιλόνι.





Σύμφωνα με τις προβλέψεις, που μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, η ελληνική οικονομία αναμένεται να πληγεί σοβαρά από την κρίση του κορονοϊού, κυρίως λόγω του αντίκτυπου στον τουρισμό, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ύφεση στην ΕΕ το 2020 (-9,7% του ΑΕΠ το 2020). Μετά την Ελλάδα, την υψηλότερη ύφεση αναμένεται να καταγράψουν η Ιταλία (-9,5% του ΑΕΠ) και η Ισπανία (9,4% του ΑΕΠ).

Αναλυτικότερα, η ελληνική οικονομία αναμένεται να καταγράψει ύφεση -9,7% το 2020 και ανάπτυξη +7,9% για το 2021 σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής. Επίσης, προβλέπεται αύξηση του δημοσίου χρέους στο 196,4% το 2020 και μείωσή του στο 182,6% το 2021, έλλειμμα -6,4% το 2020 και -2,1% το 2021, ανεργίαα 19,9% το 2020 και 16,8% το 2021 και πληθωρισμό -0.6% και +0,5% για τα δύο έτη.

Βαθιά και άνιση ύφεση στην ΕΕ και μια αβέβαιη ανάκαμψη

«Η οικονομία της ΕΕ θα βιώσει μια ύφεση ιστορικών διαστάσεων φέτος» τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η ύφεση στην ευρωζώνη θα είναι 7,7% το 2020 , ενώ το 2021 θα υπάρχει ανάπτυξη 6,3% . Στην ΕΕ η ύφεση της οικονομίας θα είναι περίπου στο 7,4% το 2020, ενώ αναμένεται ανάπτυξη στο 6,1% το 2021. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη στην ΕΕ και στην ευρωζώνη έχουν αναθεωρηθεί κατά περίπου εννέα εκατοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με την οικονομική πρόβλεψη του φθινοπώρου 2019.

Η Επιτροπή τονίζει, επίσης, ότι «το σοκ για την οικονομία της ΕΕ είναι συμμετρικό στο ότι η πανδημία έχει πλήξει όλα τα κράτη μέλη, αλλά τόσο η μείωση της παραγωγής το 2020, όσο και η ανάκαμψη το 2021 αναμένεται να διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Η οικονομική ανάκαμψη κάθε κράτους μέλους θα εξαρτάται όχι μόνο από την εξέλιξη της πανδημίας στην κάθε χώρα, αλλά και στη δομή της οικονομίας και στην ικανότητα ανταπόκρισης με σταθεροποιητικές πολιτικές. Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των οικονομιών της ΕΕ, η δυναμική της ανάκαμψης σε κάθε κράτος μέλος θα επηρεάσει και την ισχύ της ανάκαμψης των άλλων κρατών-μελών».

Παρουσιάζοντας τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα ευρώ, Βάλτνις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι πρόκειται για ένα συμμετρικό σοκ από το οποίο όλες οι χώρες της ΕΕ και όλες αναμένεται να έχουν ύφεση φέτος. «Η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει σε έκτακτα μέτρα για να μετριαστεί ο αντίκτυπος της ρίσης. Η συλλογική μας ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τις ισχυρές και συντονισμένες απαντήσεις που θα δώσουμε σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Είμαστε πιο δυνατοί μαζί. "

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε: «Η Ευρώπη βιώνει ένα οικονομικό σοκ χωρίς προηγούμενο από τη Μεγάλη Ύφεση. Τόσο το βάθος της ύφεσης όσο και η δύναμη της ανάκαμψης θα είναι άνιση, εξαρτάται από την ταχύτητα με την οποία μπορούν να αρθούν οι τα μέτρα εγκλεισμού, από τη σημασία των υπηρεσιών όπως ο τουρισμός σε κάθε οικονομία και από τους οικονομικούς πόρους κάθε χώρας. Τέτοια απόκλιση αποτελεί απειλή για την ενιαία αγορά και τη ζώνη του ευρώ, ωστόσο μπορεί να μετριαστεί μέσω αποφασιστικής από κοινού ευρωπαϊκή δράση. Πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση».

Η ελληνική οικονομία αναμένεται να πληγεί σοβαρά από την κρίση του κορονοϊού

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να πληγεί σοβαρά από την κρίση του COVID-19. Ο αντίκτυπος της κρίσης αναμένεται να είναι μεγάλος λόγω του σημαντικού τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα και το υψηλό μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Παρά την ταχεία απόκριση της πολιτικής, η ισχυρή συρρίκνωση της παραγωγής αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην απασχόληση. Ωστόσο, η κρίση αναμένεται να ακολουθηθεί από μια ανάκαμψη το 2021. Η ύφεση και το κόστος των δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης θα οδηγήσει σε σημαντικό έλλειμμα το 2020.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι πριν από την πανδημία, η ελληνική οικονομία αναπτυσσόταν και το 2020 εισερχόταν σε μια ισχυρή βάση. Η αύξηση του ΑΕΠ το 2019 έφτασε το 1,9%, ωστόσο η ανάπτυξη οφειλόταν κυρίως στην εγχώρια ζήτηση και σε μικρότερη έκταση στις καθαρές εξαγωγές. Η αγορά εργασίας βελτιωνόταν και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2%, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 17,3% το 2019. Ωστόσο, η θετική αυτή πορεία ανακόπηκε απότομα από την εξάπλωση του κορονοϊού, τονίζει η Επιτροπή.

Αρνητικός αντίκτυπος στον τουρισμό

Παρόλο που τα κύρια αποτελέσματα του εγκλεισμού αναμένεται να αποτυπωθούν στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ο μεγάλος τομέας του τουρισμού της Ελλάδας είναι πιθανό να επηρεαστεί και το τρίτο τρίμηνο, καθώς περιορισμοί στα ταξίδια θα παραμείνουν και η ξένη ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό μπορεί να παραμείνει υποτονική. Καθώς πάνω από το 70% των εσόδων του τουρισμού συγκεντρώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες, τα εμπόδια αυτής της περιόδου θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις συνολικές εξαγωγές υπηρεσιών το 2020.

Εν μέσω περιορισμένων ευκαιριών κατανάλωσης κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού και το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να σημειώσει ισχυρή πτώση το 2020. Τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν κατά την περίοδο του εγκλεισμού για τη στήριξη της οικονομίας αναμένεται να μετριάσουν τις καταναλοτικές δαπάνες σε κάποιο βαθμό και να ανοόιξει ο δρόμος για μια ταχύτερη ανάκαμψη το 2021.

Οι επενδύσεις αναμένεται να επηρεαστούν έντονα από την αυξημένη αβεβαιότητα και το χαμηλό κύκλο εργασιών το 2020, αλλά η στήριξη της ρευστότητας από την ελληνική κυβέρνηση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να βοηθήσουν τις εταιρείες να γεφυρώσουν τη ζημιά της περιόδου εγκλεισμού και να επιταχύνουν την ανάκαμψη. Λόγω της παγκόσμιας φύσης της κρίσης, οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν σημαντικά το 2020. Οι κύριες εξαγωγικές αγορές της Ελλάδας αναμένεται να είναι μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο, με αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης για ελληνικά αγαθά και υπηρεσίες.

Ανεργία και πληθωρισμός

Ενώ με τα μέτρα που εισήγαγε η κυβέρνηση για την προστασία της αγοράς εργασίας αναμένεται να αποφευχθούν μεγάλης κλίμακας απολύσεις, περίπου 160.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να χαθούν εξαιτίας της κρίσης και το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να αυξηθεί στο 20% το 2020. Η μερική ανάκαμψη το 2021 αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας, διαμορφώνοντας το ποσοστό ανεργίας πίσω στο 16,5%.

Η πτωτική πίεση στους μισθούς, οι τιμές της ενέργειας και η βιομηχανική παραγωγή αναμένεται να οδηγήσουν σε πτώση των τιμών καταναλωτή κατά 0,6% το 2020 και σε περιορισμένη αύξηση το 2021. Η πηγή των αρνητικών κινδύνων είναι ότι η Ελλάδα επηρεάζεται σημαντικά από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Ακόμα και μια μικρή παράταση των ταξιδιωτικών περιορισμών τους καλοκαιρινούς μήνες θα μπορούσε να έχει ισχυρή αρνητική επίδραση.

Επιπλέον, ο αντίκτυπος της κρίσης στο μεγάλο τομέα των υπηρεσιών και στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και οι πιο ευάλωτες, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο και να καθυστερήσουν την ανάκαμψη.

Δημοσιο-οικονομικά στοιχεία

Το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν στο 3,5% του ΑΕΠ το 2019. Το ισοζύγιο του προϋπολογισμού θα επιδεινωθεί σημαντικά το 2020 λόγω της λειτουργίας αυτόματων σταθεροποιητών και του κόστους των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το μέγεθος των δημοσιονομικών μέτρων ανέρχεται σε 6,9% του ΑΕΠ. Το πακέτο των μέτρων αποτελείται από ειδικά επιδόματα ανεργίας, παραίτηση από την κοινωνική ασφάλιση, εισφορές για ορισμένους υπαλλήλους που επηρεάζονται από την κρίση, αυξημένες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, επιστρέψιμες προκαταβολές για επιχειρήσεις και άλλα μέτρα. Μερικά από αυτά τα μέτρα υποστηρίζονται από την ΕΕ ή τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επιπλέον, για τη βελτίωση της ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα, η κυβέρνηση υιοθέτησε μέτρα που αντιστοιχούν στο 1,9% του ΑΕΠ. Οι υποχρεώσεις για την πληρωμή ορισμένου φόρου έχουν αναβληθεί έως το φθινόπωρο και οι αρχές δημιούργησαν ένα σύστημα εγγυήσεων πίστωσης που υλοποιείται μέσω της Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης, η οποία μπορεί να ξεκλειδώσει δάνεια έως και 5% του ΑΕΠ.

Οι δημοσιονομικές προοπτικές υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της εκκρεμής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις αναδρομικές πληρωμές στους συνταξιούχους, τις συνεχιζόμενες υποθέσεις κατά της κτηματομεσιτικής εταιρείας Public Real και τις πιθανές δαπάνες αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τέλος, υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς το τελικό κόστος των έκτακτων φορολογικών μέτρων που έχουν εγκριθεί από τις αρχές. Το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να φτάσει το 6,5% του ΑΕΠ το 2020 και να μειωθεί σε περίπου 2% το 2021, με βάση μια υπόθεση χωρίς αλλαγή πολιτικής. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 196% του ΑΕΠ το 2020 και να μειωθεί σε περίπου 183% του ΑΕΠ το 2021.

“Η κυβέρνης της Νέας Δημοκρατίας για άλλη μία φορά διαψεύδεται πανηγυρικά, αφού η Κομισιόν προέβλεψε ύφεση για τη χώρα μας που θα αγγίξει το 9,7%. Κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να καταλάβει, ότι με τους αριθμούς και την επικοινωνία δεν μπορείς να παίζεις, γιατί απλά η πραγματικότητα σε επαναφέρει στην τάξη” αναφέρει η Ελληνική Λύση και προσθέτει:

“Η αλήθεια είναι ότι η οικονομία καταρρέει, αφού η κυβέρνηση ούτε ουσιαστικά μέτρα και αποφάσεις παίρνει, ούτε συγκεκριμένο σχέδιο υλοποιεί, παρά το μόνο που υπάρχει στο μυαλό της είναι οι πρόωρες εκλογές! Με τις προβλέψεις της Κομισιόν για ύφεση στο 9,7%, όποιος σκέφτεται τις επόμενες εκλογές και όχι τις επόμενες γενεές, είναι πολιτικάντης και όχι χρήσιμος πολιτικός”!