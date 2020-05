Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τις κινητές μονάδες

Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν από τις κινητές μονάδες τις πρώτες δύο μέρες που βγήκαν έξω.

Και τα 1200 δείγματα από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ είναι αρνητικά. Οι έλεγχοι έγιναν τις προηγούμενες δύο ημέρες σε όλη την Ελλάδα από 25 μονάδες.

Τα δείγματα περισυλλέγησαν από κλειστές δομές σε Αθήνα, Γαλάτσι, Νέα Σμύρνη, Κορυδαλλό, Δομοκό, Καρδίτσα και Θεσσαλονίκη.

Προτεραιότητα των Κινητών Ομάδων είναι η προστασία των ευπαθών ομάδων, η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου και η ενίσχυση της διαδικασίας ιχνηλάτησης.

Σταδιακά θα αναπτυχθούν συνολικά 500 Κινητές Ομάδες και θα διενεργούν μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του κορονοϊού και σε δεύτερο χρόνο -στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης- θα υπάρξει και έλεγχος αντισωμάτων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ σημείωσε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, για το αν θα γίνονται και τυχαίοι έλεγχοι στο δρόμο, απάντησε θετικά.