Πολιτισμός

Κορονοϊός: έρχονται επιπλέον μέτρα για στήριξη στον Πολιτισμό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι συζητήθηκε σε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό. Τι προβλέπεται για τους ανθρώπους και τον χώρο του Πολιτισμού. Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις.

Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης για τη στήριξη του χώρου και των ανθρώπων του Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η ένταξη στην περίμετρο των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, επιμέρους κατηγοριών εργαζομένων, καθώς και η βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στήριξη του κλάδου του Πολιτισμού.

Στην αυριανή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, θα συμμετάσχει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη για περαιτέρω εξειδίκευση των δράσεων για τον Πολιτισμό.

Οι δράσεις αυτές θα συμπληρώσουν τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή για τη στήριξη του κόσμου του Πολιτισμού, όπως για παράδειγμα τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ σε εργαζόμενους που είχαν ενεργές συμβάσεις είτε ανήκαν σε ειδικές κατηγορίες πριν τη λήψη των περιοριστικών μέτρων, όπως οι ωρομίσθιοι, ή τα προγράμματα για τους ανέργους και μακροχρόνια άνεργους καλλιτέχνες.

Αναμένεται πάντως και ακόμα μία σύσκεψη εσωτερική το μεσημέρι για να εξειδικευθεί το σχέδιο που θα ανακοινώσει αύριο το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό που θα εξεταστεί στην απογευματινή σύσκεψη είναι πόσοι έχουν πάρει τα 800 ευρώ. Υπολογίζεται ότι ήταν 45.000 καλλιτέχνες, αυτοί που είχαν ενεργές συμβάσεις και ήταν ωρομίσθιοι, και γύρω στους 20.000 ανέργους που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Θα εξειδικεύσουν λοιπόν πόσοι ακόμα υπολείπονται και δεν έχουν εισπράξει τίποτα και κυρίως θα προσδιορίσουν με μεγαλύτερη σαφήνεια που θα διοχετευτούν τα 15 εκατομμύρια επιπλέον προϋπολογισμό που δόθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού για μία σειρά από δράσεις που θα διοργανώσει το καλοκαίρι. Το ΥΠΠΟΛ θα καταλήξει στο αν θα γίνουν φεστιβάλ και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, η Γενική Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών Βίκυ Λοΐζου και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.