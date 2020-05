Υγεία - Περιβάλλον

Special Report: συνομιλία με κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες της “επιτροπής Τσιόδρα”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Τάσος Τέλλογλου συνομίλησε με κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες της «επιτροπής Τσιόδρα» και με ειδικούς από Χονγκ Κονγκ και Αυστρία, όπου η άρση του lockdown επιχειρήθηκε νωρίτερα.