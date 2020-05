Υγεία - Περιβάλλον

Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο “Special Report” για την “επόμενη μέρα” της κρίσης (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στο κέντρο επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας μπήκε η κάμερα του “Special Report”.. Τι ανησυχεί παράγοντες του τουρισμού, της αγοράς, αλλά και ευπαθείς ομάδες.