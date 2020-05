Πολιτική

Δένδιας: δεν θα ακολουθήσουμε την Τουρκία στον κατήφορο

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η γειτονική χώρα οδηγεί τα πράγματα σε μια διαρκή κλιμάκωση που δεν θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Τουρκία...

«Δεν θα ακολουθήσουμε την Τουρκία στον κατήφορο, ούτε στον λεκτικό κατήφορο, ούτε στον κατήφορο των ενεργειών», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στον Real Fm, υπογραμμίζοντας ότι η γειτονική χώρα οδηγεί τα πράγματα σε μια διαρκή κλιμάκωση που δεν θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Τουρκία, ούτε και για την ευρύτερη περιοχή.

«Δυστυχώς είμαστε σε ένα κλίμα στο οποίο η Τουρκία δεν ανταποκρίνεται στην χείρα φιλίας που μονίμως τείνει η χώρα μας», σημείωσε ο κ. Δένδιας. «Εμείς έχουμε υποχρέωση να προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, την εθνική μας κυριαρχία και να μην επιτρέψουμε στην Τουρκία να οδηγήσει τις σχέσεις μας σε μια κλιμάκωση τέτοια που να φτάσουμε σε στρατιωτικοποίηση οποιασδήποτε διαφοράς». «Δεν πρόκειται να πάμε σε στρατιωτικοποίηση της κρίσης με την Τουρκία. Είναι η παγίδα την οποία η Τουρκία στήνει για την Ελλάδα: να περάσουμε από το στάδιο του δικαίου στο στάδιο των ενεργειών αυτής τη μορφής. Η στρατιωτικοποίηση των διαφορών με την Τουρκία δεν θα οδηγήσει σε επίλυση, θα οδηγήσει σε επιδείνωση», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, αλλά τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα διατηρεί όλα τα δικαιώματα προάσπισης του εθνικού της χώρου».

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι σε διαπραγματεύσεις οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, ενώ κάποια στιγμή θα αρχίσουν οι σχετικές συζητήσεις με την Κύπρο και θα επανέλθει στη συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος και με την Αλβανία. «Η κυβέρνηση έχει επιλέξει καταρχήν τη διαπραγμάτευση με την Ιταλία για το θέμα της ΑΟΖ και τη συζήτηση με την Αίγυπτο και επιφυλάσσεται του δικαιώματος επέκτασης των χωρικών υδάτων και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο όταν κρίνει ότι ο χρόνος είναι κατάλληλος», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα Βαλκάνια, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως «η Ελλάδα έχει διαχρονική επιλογή της επέκτασης της επιρροής της και της παρουσίας της στα Βαλκάνια και τελικά της εισόδου όλων των βαλκανικών χωρών στην ευρωπαϊκή οικογένεια» και στο πλαίσιο αυτό ασκεί διαχρονικά μια πολύ έντονη πολιτική ως η ισχυρότερη χώρα των Βαλκανίων. «Η έξοδος από την κρίση επιτρέπει στην Ελλάδα να επανέλθει σε ένα καθεστώς προσπάθειας παρουσίας σε όλες αυτές τις χώρες», υπογράμμισε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Αυτή η πολιτική μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα αναφοράς και για την Τουρκία, να της δείξει δηλαδή πώς μια χώρα επιχειρεί να ασκήσει την επιρροή της προς θετική κατεύθυνση και όχι προς αρνητική, όπως κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Τέλος, όσον αφορά τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά στην κρίση του κορονοϊού, ο κ. Δένδιας κάλεσε όλες τις χώρες -και ιδίως τις ευπορότερες- να λειτουργήσουν ως μέλη μιας οικογένειας και να συνεισφέρουν. «Η ευρωπαϊκή οικογένεια δεν είναι μια αγορά και δεν είναι μια κοινή αντιμετώπιση μόνο οικονομικών προβλημάτων. Είναι μια αντίληψη ενιαίου μέλλοντος», επεσήμανε. «Αν δουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα μέσα από το πλαίσιο των στενών οικονομικών συμφερόντων της στιγμής, τότε θα κάνουν ένα τεράστιο λάθος και τότε και η ευρωζώνη και η Ευρώπη θα βρεθεί σε μεγάλη κρίση. Δεν πρέπει κανείς να υποτιμά την ύφεση που θα φέρει η κρίση του κορονοϊού», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.