Πολιτισμός

“Julie's Library”': Η Τζούλι Άντριους διαβάζει βιβλία σε παιδιά

Η ηθοποιός και η κόρη της, που είναι συγγραφέας και εκπαιδευτικός, διαβάζουν τα αγαπημένα τους παιδικά βιβλία.

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Τζούλι Άντριους προσφέρει τη δική της βοήθεια σε οικογένειες που παραμένουν αποκλεισμένες στο σπίτι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το «Julie's Library» είναι ένα νέο εβδομαδιαίο podcast, στο οποίο η ίδια και η κόρη της, συγγραφέας και εκπαιδευτικός, Έμμα Γουόλτον Χάμιλτον διαβάζουν τα αγαπημένα τους παιδικά βιβλία.

«Ως παιδί, διάβαζα οτιδήποτε και ό, τι μπορούσα να έχω στα χέρια μου. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη χαρά για μένα από το να κουλουριάζομαι και να διαβάζω ένα καλό βιβλίο. Τα βιβλία με μετέφεραν - μακριά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη σφαίρα της φαντασίας, σε άλλους κόσμους και ιδέες» ανέφερε η θρυλική ηθοποιός και τραγουδίστρια, σε σημείωμα στον ιστότοπο του podcast, αποκαλύπτοντας ότι αποφάσισε μέσω του podcast να βοηθήσει τις οικογένειες αυτήν τη δύσκολη περίοδο.

«Όταν έγινα γονέας, μετέδωσα την αγάπη της ανάγνωσης στα παιδιά μου. Η κόρη μου και εγώ έχουμε γράψει μαζί πάνω από 30 βιβλία για παιδιά και νεαρούς ενήλικες και το κοινό μας πάθος για τη δύναμη της αφήγησης, του γραμματισμού και των τεχνών παραμένει ένθερμο. Ελπίζουμε ότι οι ιστορίες και οι ιδέες που μοιραζόμαστε στο "Julie's Library" θα προσφέρουν στην οικογένεια διασκέδαση με την ακρόαση, θα εμπνεύσουν για ουσιαστικές συζητήσεις και θα είναι μία αξιόπιστη πηγή για λογοτεχνική απόλαυση και μάθηση» τόνισε.

Για το πρώτο επεισόδιο επιλέχθηκε το βιβλίο του Michelle Knudsen «Marilyn's Monster».