Προϋπολογισμός: “Μακροβούτι” για τα έσοδα τον Απρίλιο

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το εύρος της αναμενόμενης υστέρησης, λόγω των κλειστών καταστημάτων.

Του Νίκου Ρογκάκου

Μεγάλη πτώση αναμένεται να έχουν τα έσοδα τον Απρίλιο και αυτό είναι ένα γεγονός που προκαλεί πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο, παρά το ότι ήταν αναμενόμενο.

Με σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις είτε να έχουν κατεβάσει ρολά είτε να χαρακτηρίζονται πληττόμενες και τους πολίτες υποχρεωμένους να καταναλώνουν μόνο ό,τι διέθεταν τα super markets και τα φαρμακεία, στο υπουργείο Οικονομικών δεν έτρεφαν ψευδαισθήσεις για τα έσοδα του Απριλίου. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πτώση 35% κι αν δεν υπήρχε το κίνητρο της έκπτωσης του 25% για τις εμπρόθεσμες πληρωμές, οι απώλειες θα ξεπερνούσαν κατά πολύ το 1 δις ευρώ.

Ο εφιαλτικός Απρίλιος πέρασε, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν. Είναι ενδεικτικό ότι στα στοιχεία, που εστάλησαν στις Βρυξέλλες, προβλέπεται μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 4,1% σε σχέση με το 2019 και αποπληθωρισμός 0,3%. Τι σημαίνει αυτό; Συρρίκνωση των φορολογικών εσόδων, κυρίως από την κατανάλωση εξ ου και η πρόβλεψη- του βασικού σεναρίου- ότι οι εισπράξεις θα είναι περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ λιγότερες από πέρσι.

Με αυτά τα δεδομένα, το οικονομικό επιτελείο έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς εάν διατηρηθεί αυτή η τάση, η εστίαση μπορεί να ανοίξει ακόμα νωρίτερα, το τελευταίο 10ήμερο του μήνα. Το σημαίνει έστω και μια ημέρα ταχύτερης λειτουργίας, είναι προφανές για το οικονομικό επιτελείο, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι θα κινηθεί μια «μηχανή» 90.000 επιχειρήσεων, που απασχολούν 300.000 εργαζόμενους σε τακτική βάση και τουλάχιστον 50.000 εποχικούς, ενώ υπολογίζεται ότι παράλληλα απασχολούνται άλλοι 100.000 σε οικογενειακές επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι επαγγελματίες του κλάδου δεν είναι, πάντως, ιδιαιτέρως αισιόδοξοι για την επόμενη ημέρα και αυτό ακριβώς τον προβληματισμό μετέφεραν στους υπουργούς Οικονομικών- Ανάπτυξης, σε τηλεδιάσκεψη που έγινε αργά χθες το απόγευμα κι αφού είχε προηγηθεί η τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους δήμους για την παροχή διευκολύνσεων στην εστίαση.

Αυτό που παρατηρούν οι εκπρόσωποι του κλάδου είναι ότι αν και υπάρχει διάθεση και πρόθεση, εκ μέρους των συναρμόδιων υπουργείων, να στηρίξουν την εστίαση, δεν υπήρξε σε αυτήν τη φάση κάποια συγκεκριμένη δέσμευση για μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ. Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως γύρω από την πρόθεση των τοπικών Αρχών να παραχωρήσουν περισσότερο χώρο για τραπεζοκαθίσματα, έτσι ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις από τους περιορισμούς στις αποστάσεις και στη δυναμικότητα των τραπεζιών. Οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι αυτό το μέτρο δεν λύνει το πρόβλημα, καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν καν τέτοιο χώρο. Ποιό είναι το βασικό τους αίτημα; Η γενναία χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν κάνει, το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων εστίασης το Μάρτιο, προκάλεσε ζημιά από 1.000 ως 10.000 ευρώ- αναλόγως της επιχείρησης- λόγω της καταστροφής ευαλλοίωτων προϊόντων. Επ’ αυτού, πρότειναν να προβλεφθεί αποζημίωση βάσει τιμολογίων. Το οικονομικό επιτελείο υπενθύμισε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου συμπεριλήφθηκαν στους δικαιούχους των 800 ευρώ μετά από διεύρυνση των κριτηρίων (καλύφθηκαν και επιχειρήσεις ως 20 εργαζόμενους ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο) και σημείωσε ότι ήδη “τρέχει” το πρόγραμμα του ΤΕΠΙΧ για δάνεια με επιδότηση επιτοκίου επί διετία. Οι εκπρόσωποι του κλάδου αντέτειναν ότι σχεδόν το 50% των επιχειρήσεων αποκλείεται επί της ουσίας από αυτό το χρηματοδοτικό “εργαλείο”, καθώς οι τράπεζες ζητούν εγγυήσεις (collateral) δεδομένου ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που βρίσκονται στο “κόκκινο”.

Εικόνα καταστροφής δίνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου και από τις υπηρεσίες catering. Πέρα από τις ματαιώσεις κοινωνικών εκδηλώσεων, οι περιορισμοί που ισχύουν και ο επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων από νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, δημιουργούν ένα εφιαλτικό σκηνικό για επιχειρήσεις και εργαζομένους. Για παράδειγμα, εάν κι εφόσον λειτουργήσουν στο τέλος Ιουνίου, θα απαιτηθούν επενδύσεις, καθώς οι συνήθεις 10άρες ροτόντες έχουν αχρηστευθεί λόγω του περιορισμού των 4 ατόμων ανά τραπέζι και ο εξοπλισμός με 6άρες ροτόντες είναι περιορισμένος. Επιπλέον, τα επαγγελματικά μπουφέ θεωρούνται τελειωμένη υπόθεση.

Τα δεδομένα θα επανεξεταστούν σε περίπου μια εβδομάδα, ωστόσο οι άνθρωποι της εστίασης φοβούνται γι’ αυτό που έρχεται, πόσο μάλλον όταν ο Τουρισμός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού εστιατορίου στο Σύνταγμα, που διαθέτει 130 τραπέζια στο εσωτερικό του καταστήματος και άλλα 30 έξω. Το εστιατόριο, ειδικά αυτούς τους μήνες, δούλευε στο “φουλ”, μεσημέρι και βράδυ, με τους τουρίστες των γειτονικών ξενοδοχείων. Πλέον, με τους περιορισμούς και το πλήγμα στον Τουρισμό, η επιχείρηση είναι ζήτημα αν θα χρειαστεί τους 10 από τους 35 εργαζομένους που απασχολεί.

Δεν είναι τυχαίο ότι το υπουργείο Οικονομικών, με το φιλόδοξο πρόγραμμα SURE, θα επιχειρήσει να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης και τον Τουρισμό, ενώ από τις κλαδικές παρεμβάσεις που αναμένονται εντός του μήνα αλλά και το “ρευστό” που θα πέσει στην αγορά- οι τράπεζες υπολογίζουν 16 δισ ευρώ- εκτιμάται ότι και αυτοί οι κλάδοι θα ωφεληθούν...