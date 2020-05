Πολιτική

Γεραπετρίτης: δωρεά υπουργών και βουλευτών της ΝΔ για τον κορονοϊό

Απολογισμό της προσφοράς των αμοιβών τους για τον Απρίλιο, έκανε ο Υπ. Επικρατείας, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Απα?ντηση στην υπ’ αρ. 5641/9-4-2020 Ερω?τηση, που κατε?θεσαν στη Βουλη? οι βουλευτε?ς της Ελληνικη?ς Λυ?σης, Αναστασι?α Αικατερι?νη Αλεξοπου?λου και Σοφι?α Χα?ιδω Ασημακοπου?λου, με θε?μα: «Δωρεε?ς Βουλευτω?ν, Υπουργω?ν και Υφυπουργω?ν στον ειδικο? λογαριασμο? για την αντιμετω?πιση του ιου? covid-19», έδωσε ο Υπ. Επικρατείας.

Όπως αναφέρει στην γραπτή απάντηση του, ο Υπ. Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, «σας γνωρι?ζουμε ο?τι το συ?νολο των μελω?ν της κυβε?ρνησης, των βουλευτω?ν της κοινοβουλευτικη?ς ομα?δας του κο?μματος καθω?ς και των ευρωβουλευτω?ν κατε?βαλαν, κατα? το μη?να Απρι?λιο 2020, στον ειδικο? λογαριασμο? για την αντιμετω?πιση της ασθε?νειας covid-19 ποσο? που συνολικα? υπερβαι?νει τις 475.000 ευρώ».