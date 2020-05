Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων

Τηλεδιάσκεψη Κορυφής του ΕΛΚ. Η αναφορά στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας και το ενδιαφέρον της Σερβίας για μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχεστην τηλεδιάσκεψη Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η οποία πραγματοποιήθηκε ενόψει της αποψινής τηλεδιάσκεψης Κορυφής Ε.Ε-Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς, καθώς η χώρα του ήταν η πρώτη που δήλωσε ενδιαφέρον να μετάσχει στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, εφόσον εκπληρώσουν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αναφερόμενος στην Αλβανία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η γειτονική χώρα έχει κάνει βήματα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν στο ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και στο κράτος Δικαίου.

Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης και ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και βουλευτής Σερρών, Τάσος Χατζηβασιλείου.