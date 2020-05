Οικονομία

Υπερδεκαπλάσιο ποσοστό κόκκινων δανείων έχει η Ελλάδα σε σχέση με την ΕΕ

Τα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) είναι λίαν αποκαλυπτικά.

Στα επιτελεία των ελληνικών τραπεζών έχουν κάθε λόγο να είναι μουδιασμένοι, αφού ο κορονοϊός χτύπησε την πιο ακατάλληλη στιγμή και οι “πληγές” που θα αφήσει δεν μπορούν να υπολογιστούν ακόμα με ασφάλεια.

Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μια «κληρονομιά» νέων «κόκκινων» δανείων 7- 10 δισ ευρώ, ωστόσο είναι προφανές ότι όλα θα εξαρτηθούν αφενός από τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο, δηλαδή από την εξέλιξη της πανδημίας, αφετέρου από την απόδοση των μέτρων στήριξης που έχει σχεδιάσει το οικονομικό επιτελείο, στα οποία κεντρικό ρόλο έχουν οι ίδιες οι τράπεζες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες μπήκαν στην κρίση κουβαλώντας υπερδεκαπλάσιο φορτίο προβληματικών δανείων.

Τα συγκριτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) είναι λίαν αποκαλυπτικά. Στο τέλος του 2019 τα “κόκκινα” δάνεια στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 70,5 δισ ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 35,2% του συνόλου των δανείων. Η δεύτερη χειρότερη επίδοση είναι αυτή της Κύπρου αλλά με μεγάλη διαφορά (19,4%) και από εκεί και πέρα το... χάος. Είναι ενδεικτικό ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφωνόταν σε μόλις 2,7%, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμα κι αν ο “Ηρακλής” απέδιδε στο 100%, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα θα παρέμενε υπερφορτωμένο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Η κρίση του κορονοϊού ήρθε να ανατρέψει όλα τα δεδομένα και να επιβαρύνει την κατάσταση. Είναι, πλέον, σαφές ότι πέρα από τις δημοσιονομικές αντοχές, θα δοκιμαστούν και οι αντοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών και με αυτό ακριβώς το σκεπτικό η ΕΒΑ έδωσε χθες το σήμα για μια πανευρωπαϊκή “ακτινογραφία”, που θα δώσει την ακριβή εικόνα των τραπεζών πριν αυτές πέσουν στη δίνη της πανδημίας.

Τα στοιχεία θα δημοσιευθούν στις αρχές Ιουνίου και από τη λιτή ανακοίνωση της ΕΒΑ προκύπτει ότι αναμένονται ασφαλή συμπεράσματα για τις αντοχές και τα ρήγματα που μπορεί να προκαλέσει η πανδημία. Υπολογίζεται ότι θα δημοσιοποιηθούν περίπου 1 εκατομμύριο δεδομένα, δηλαδή πάνω από 7.500 στοιχεία για κάθε μία από τις 125 τράπεζες που συμμετέχουν στη διαδικασία, με έμφαση στην κεφαλαιακή τους βάση, την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, την έκθεση τους σε κινδύνους. Στόχος αυτής της άσκησης είναι να παράσχει επαρκή στοιχεία στις αγορές, σε μια συγκυρία αυξανόμενης αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα.

Την ίδια ώρα, στο ελληνικό οικονομικό επιτελείο επεξεργάζονται πυρετωδώς κατ’ αρχάς το πλαίσιο που θα αντικαταστήσει το αποτυχημένο σχήμα προστασίας της α’ κατοικίας. Οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους. Μέχρι τέλος Μαρτίου, υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα μόλις 3.198 αιτήσεις, όταν οι δυνητικοί δικαιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζικών ιδρυμάτων, είναι περίπου 90.000. Από αυτές, 1.528 προτάσεις ρύθμισης έχουν υποβληθεί από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες, ενώ μόλις 830 έχουν γίνει δεκτές από τους δανειολήπτες, έχοντας διασώσει την κύρια κατοικία τους! Πόσες διμερείς ρυθμίσεις έγιναν στο ίδιο χρονικό διάστημα από τράπεζες και διαχειριστές; Περίπου 190.000 με συνολική αξία δανείων κοντά στα 10 δισ ευρώ!

Πέρα από τα ειδικά χαρακτηριστικά του νέου σχήματος, που θα διαρκέσει ως το τέλος του έτους επιδοτώντας για πρώτη φορά και μάλιστα σε ποσοστό 90% τα δάνεια συνεπών νοικοκυριών, αναμφίβολα το μεγάλο στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο είναι ο νέος Πτωχευτικός. Εκτός από την “ασπίδα” σε ευάλωτα νοικοκυριά και τη δεύτερη ευκαιρία σε ατυχείς επιχειρηματίες, θα πρέπει να αποκαλύψει τις στρατιές των στρατηγικών κακοπληρωτών αλλά και να “απελευθερώσει” τις τράπεζες σε μια συγκυρία όπου θα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας.