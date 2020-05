Κοινωνία

Νέα μπλόκα της Αστυνομίας για τις “κόντρες” στη Βάρκιζα

Εκατοντάδες έλεγχοι οδηγών και οχημάτων πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης. Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν.

Ακόμη μία νυχτερινή εξόρμηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στη Βάρκιζα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για την αντιμετώπιση - πρόληψη των αυτοσχέδιων αγώνων.

Ειδικότερα αστυνομικοί πραγματοποίησαν 217 τροχονομικούς ελέγχους οδηγών και οχημάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων βεβαιώθηκαν οι 93 ακόλουθες παραβάσεις:

22 για πρόκληση υπερβολικού θορύβου (ηχομέτρηση),

5 για στέρηση άδειας οδήγησης,

5 για έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας,

31 για αντικανονικούς υαλοπίνακες (φιμέ),

2 για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων,

24 για διάφορες άλλες τροχαίες παραβάσεις και,

4 για παραβάσεις COVID-19

Επιπλέον αφαιρέθηκαν:

34 άδειες ικανότητας οδήγησης,

41 άδειες κυκλοφορίας και,

39 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας.

Ακινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα και μεταφέρθηκαν δύο οχήματα με γερανοφόρα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.