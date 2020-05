Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: γιατί απορρίφθηκαν αιτήσεις για τα 800 ευρώ

Πόσες είναι οι επιχειρήσεις που έλαβαν την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού. Επανέλεγχος των αιτήσεων που απορρίφθηκαν.

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη η διαδικασία καταβολής της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, ύψους 800 ευρώ, από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για 473.959 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν υποβάλει αίτηση καταβολής της ενίσχυσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport. Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν συνολικά από το Υπουργείο Οικονομικών 379.167.200 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού για την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου.

Τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ θα διενεργήσουν επανέλεγχο σχετικά με τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Αμέσως μετά τον επανέλεγχο, οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν για τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους μέσω μηνύματος στη θυρίδα τους στο myTAXISnet της ΑΑΔΕ.

Οι κυριότεροι λόγοι απόρριψης που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής είναι:

Η επιχείρηση δεν ανήκε σε έναν από τους προβλεπόμενους τύπους εταιρείας (προσωπική εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία).

Η επιχείρηση διέθετε πάνω από 20 εργαζομένους

Ο δηλωμένος στις 20/3/2020 στο φορολογικό μητρώο κύριος ή δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα το 2018, δεν περιλαμβανόταν στον πίνακα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η επιχείρηση υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 με μηδενικά ακαθάριστα έσοδα (εξαιρουμένων όσων έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η/10/2018).

Η επιχείρηση δεν είχε υποβάλει μέχρι και τις 16/4/2020, όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση υποβολής, για τις φορολογικές περιόδους από την 1η/1/2018 μέχρι και τις 29/2/2020.

Η επιχείρηση ήταν σε αδράνεια από την 1η/4/2019 μέχρι τις 29/2/2020.

Η επιχείρηση που είχε δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι την 31η/3/2019, είχε υποβάλει, μέχρι και τις 16/4/2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους που είχε την υποχρέωση υποβολής, από την 1/4/2019 μέχρι και τις 29/2/2020.

Έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

«Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα τη στήριξη των επιχειρήσεων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Με στοχευμένες πολιτικές, δημιουργούμε τις συνθήκες για την επανεκκίνηση της οικονομίας», υπογραμμίζει το Υπουργείο Οικονομικών.