“Επιθεώρηση” Γεωργιάδη - Παπαθανάση σε χώρους εστίασης (εικόνες)

Αυτοψία παρουσία του Προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γιώργο Καββαθά και τον Δήμαρχο Καλλιθέας, Δημήτρη Κάρναβο επισκέφθηκαν σήμερα, Τετάρτη, χώρους εστίασης στην Καλλιθέα με σκοπό να διερευνήσουν επί του πεδίου την εφαρμογή των νέων μέτρων λειτουργίας των χώρων εστίασης όταν αρθεί η απαγόρευση λειτουργίας τους.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να μελετηθούν οι κανόνες οι οποίοι πρόκειται να εφαρμοστούν έτσι ώστε να δοθεί η μέγιστη δυναμική χωρητικότητας στους χώρους εστίασης προκειμένου να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με την εντολή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η μελέτη των κανόνων αυτών θα συνεχιστεί έτσι ώστε να αποκτήσουν οι χώροι εστίασης τουλάχιστον το 80% της δυναμικότητας που είχαν προ της έναρξης της κρίσης.

Η προσπάθεια μας, όπως τονίζει το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι να δώσουμε όσο πιο πολύ ζωτικό χώρο όχι μόνο στο εξωτερικό των χώρων εστίασης αλλά και στο εσωτερικό τους, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τον φυσικό φωτισμό και αερισμό και τη λειτουργία του ως ημιυπαιθρίου χώρου και χωρίς κλιματισμό.

Όσον αφορά στον χώρο, η επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων δύναται να γίνει, με ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα απρόσκοπτης διέλευσης Ατόμων με Αναπηρία, πεζών και συμπολιτών μας με καροτσάκια, όχι μόνο στο πεζοδρόμιο και άλλους δημόσιους χώρους αλλά και στο οδόστρωμα.

Χαρακτηριστικό χρήσης οδοστρώματος για τραπεζοκαθίσματα μπορούμε να δούμε με πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Η εστίαση είναι πυλώνας της οικονομίας, αφορά το 30% των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή και είναι εξαιρετικά σημαντικό να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.