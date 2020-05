Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διπρόσωπος θα είναι ο καιρός σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη, την Πέμπτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στην Πελοπόννησο και στη νότια νησιωτική χώρα και τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει τους καλλιεργητές για της φουζικλαδιάς στα μηλοειδή:

Διαπιστώσεις: Αυτή την εποχή υπάρχουν ώριμα ασκοσπόρια, ικανά να προκαλέσουν πρωτογενείς προσβολές στη νέα βλάστηση και στα καρπίδια και οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για πρωτογενείς και δευτερογενείς προσβολές σε όλες τις περιοχές.

Συστάσεις: Στόχος η προστασία των ευπαθών ιστών των δένδρων (νεαρή βλάστηση, άνθη, νεαροί καρποί) από τις πρωτογενείς μολύνσεις. Συνιστώνται προληπτικές εφαρμογές με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: