SpaceX: οι αστροναύτες για την ιστορική αποστολή της NASA

Το όχημα του SpaceX, η κάψουλα Crew Dragon, είναι ένα εντελώς διαφορετικό όχημα από τον προκάτοχό του, το Διαστημικό Λεωφορείο.

Οι αστροναύτες της NASA, Ρόμπερτ Μπένκεν και Ντάγκλας Χάρλεϊ, θα γράψουν ιστορία φέτος το Μάιο. Αποτελούν το πλήρωμα της αποστολής SpaceX, που έχει προγραμματιστεί να ταξιδέψει από τις ΗΠΑ με προορισμό το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 27 του μήνα.

Οι Μπένκεν και Χάρλεϊ ξεκίνησαν τις καριέρες τους ως δοκιμαστές πιλότοι πολεμικών αεροσκαφών και έχουν χιλιάδες ώρες πτήσης στα κόκπιτ υπερηχητικών τζετς. Η επιλογή τους για τη συγκεκριμένη αποστολή έγινε από τη NASA το 2018.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Χάρλεϊ τόνισε: "Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση σαν οποιαδήποτε άλλη. Το πιθανότερο είναι ότι θα συζητήσουμε και θα σκεφτούμε περισσότερα πράγματα αφού επιστρέψουμε".

Στο ερώτημα τι θα απαντούσε σε κάποιον που θα του έλεγε ότι από δοκιμαστής αεροσκαφών θα κατέληγε μέλος αυτής της ιστορικής αποστολής, ο Μπένκεν απάντησε: "Εκτιμώ ότι το πιθανότερο θα του έλεγα ότι είναι τρελός".

Η αποστολή προετοιμάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Θα είναι η πρώτη φορά που αστροναύτες θα ταξιδέψουν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από αμερικανικό έδαφος μετά τον τερματισμό του προγράμματος του Διαστημικού Λεωφορείου το 2011. Παράλληλα, θα είναι η πρώτη φορά από το μακρινό 1981 που αστροναύτες της NASA θα ταξιδέψουν με ένα καινούργιο μοντέλο διαστημικού οχήματος.

Το Crew Dragon είναι σαφώς μικρότερο σε μέγεθος και εκτοξεύεται όντας στην κορυφή ενός πυραύλου. Μοιάζει, δε, περισσότερο στο ρωσικό Soyuz.

Οι Μπένκεν και Χάρλεϊ, εκτός από συνάδελφοι, διατηρούν και στενή φιλική σχέση, σύμφωνα με το CNN. Έχουν παραστεί ο ένας στο γάμο του άλλου και έχουν περάσει πολύ χρόνο μαζί.

"Πολλές φορές ολοκληρώνουμε ο ένας την πρόταση που λέει ο άλλος" τονίζει ο Μπένκεν. "Ο ένας μπορεί να προβλέψει εύκολα την επόμενη κίνηση του άλλου. Είναι σαν να διαθέτουμε ένα επιπλέον σετ από χέρια ο καθένας" συμπληρώνει ο ίδιος.Αναφερόμενος στην αποστολή και τις δυσκολίες της, ο Χάρλεϊ επισημαίνει: "Καθήκον μας είναι περισσότερο η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας όλων των συστημάτων και λιγότερο το πραγματικό πιλοτάρισμα του οχήματος".

Ο Μπένκεν ταξίδεψε για τελευταία φορά στο διάστημα εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. "Ο γιος μου έχει δει μόνο φωτογραφίες και βίντεο καθώς δεν είχε γεννηθεί ακόμη" διηγείται ο ίδιος. "Πιστεύω ότι η αποστολή είναι πολύ σημαντική για την Αμερική αλλά και για όλους εμάς, τους ανθρώπους. Θέλω ο γιος μου να αισθάνεται περήφανος για την πατέρα του" καταλήγει ο Μπένκεν.