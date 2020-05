Πολιτική

Τσίπρας: Πρωταθλήτρια σε ύφεση και απολύσεις η Ελλάδα

Στις επιλογές της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού επιρρίπτει την ευθύνη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ευθύνες για την ανάδειξη της Ελλάδας σε «πρωταθλήτρια της Ευρώπης στην ύφεση και τις απολύσεις», επιρρίπτει στην Κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Η Κομισιόν σήμερα επιβεβαιώνει αυτό που επισημαίνουμε από τη πρώτη στιγμή: Ότι η Ελλάδα, εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, θα είναι δυστυχώς η πρωταθλήτρια της Ευρώπης στην ύφεση και τις απολύσεις», αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως «η ανευθυνότητα της Κυβέρνησης, που δεν είναι σε θέση ούτε καν μια σοβαρή πρόβλεψη να κάνει για την ύφεση το τρέχον έτος, είναι προφανής».

«Ωστόσο το χειρότερο είναι πως η στρατηγική της ανεπαρκούς στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις δεν οφείλεται στην ανικανότητα των Υπουργών του κ. Μητσοτάκη, αλλά στη προσωπική του επιλογή», συνεχίζει ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας πως «αν και κυνική, είναι συνειδητή του επιλογή, να αντιμετωπισθεί η πανδημία ως ευκαιρία για ένα νέο γύρο αναδιάρθρωσης της οικονομίας».

«Για να σαρωθούν η αγορά εργασίας και οι μισθοί και να αναγκαστούν σε λουκέτο χιλιάδες μικρομεσαίοι που μέχρι χθες τους υμνούσε, αλλά σήμερα οι Υπουργοί τους αποκαλούν “ζόμπι” και “μπαταχτσήδες”. Και στο τέλος να επιβιώσουν, να χρηματοδοτηθούν και να αναπτυχθούν μόνο οι μεγάλοι και ισχυροί, καταλαμβάνοντας τον χώρο των μικρών και των μεσαίων, που θα έχουν πια βγει εκτός αγοράς και δίνοντας μισθούς πείνας στους εργαζόμενους», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Αυτό είναι το σχέδιο Μητσοτάκη. Αντί “Μένουμε όρθιοι”, “Μένουμε με την ελίτ”…».

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η κοινή δήλωση από τους τομεάρχες Οικονομικών και Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδη Τσακαλώτο και Νίκο Παππά.

«Οι προβλέψεις της Κομισιόν, που καθιστούν την Ελλάδα πρωταθλήτρια στα πεδία της ύφεσης (9,7%) και της ανεργίας (20%) μεταξύ των χωρών της ΕΕ, είναι αποκαλυπτικές για τη διαχείριση της “επόμενης μέρας” από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», αναφέρουν, τονίζοντας πως έρχονται σε συνέχεια:

Της αρχικής πρόβλεψης της κυβέρνησης για ύφεση «κοντά στο 0»

Της επομένης πρόβλεψής της για ύφεση «2%-3%»

Της ανακοίνωσης της Κυβέρνησης την περασμένη Πέμπτη για ύφεση 4,7%,

Της ανακοίνωσης του δυσμενούς κυβερνητικού σεναρίου για ύφεση 7,9% την Κυριακή

Της συνέντευξης Μητσοτάκη, τη Δευτέρα, όπου μίλησε για ύφεση 10%.

Συνεχίζοντας, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν ερώτημα στην Κυβέρνηση, «με βάση ποια πρόβλεψη γίνεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός», δηλώνοντας πως θεωρούν «αδιανόητο να συνεχίζουν να ισχύουν τα ίδια μέτρα τόσο για προβλέψεις ύφεσης 0% ή 4,7% και για προβλέψεις στο 10%». Επιπλέον, καλούν την Κυβέρνηση να απαντήσει «ποια τα μέτρα που θα ανασχέσουν μια πιθανή -σύμφωνα με την Κομισιόν- μεγαλύτερη ύφεση και από το 9,7%».

Τέλος, παραπέμποντας σε αναφορά της Επιτροπής, όπως σημειώνουν, ότι «η επίπτωση της κρίσης στις μικρές επιχειρήσεις μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, κάτι που δεν θα επιτρέψει την ανάκαμψη της οικονομίας», ρωτούν «με πιο σκεπτικό, λοιπόν, χαρακτηρίζει “ζόμπι” τις μικρές επιχειρήσεις η Κυβέρνηση και τις αποκλείει επί της ουσίας από τα μέτρα ενίσχυσης».

«Η επιμονή του κ. Μητσοτάκη και του οικονομικού του επιτελείου στην υποστήριξη της στρατηγικής που έχουν χαράξει, κρύβει είτε την ανεπάρκειά τους, είτε ένα οργανωμένο σχέδιο ανακατατάξεων στην ελληνική οικονομία εις βάρος λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων», επισημαίνουν, υποστηρίζοντας πως «σε κάθε περίπτωση οδηγούν την Ελλάδα σε αδιέξοδο».

«Λύση μπορεί να δώσει μόνο μία άμεση και γενναία πολιτική στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για να Μείνουμε Όρθιοι», καταλήγει η σχετική δήλωση.