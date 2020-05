Κόσμος

Κορονοϊός: “Πράσινο φως” από τη Μέρκελ για χαλάρωση των μέτρων στη Γερμανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Μπορούμε να δείξουμε λίγο θάρρος», τόνισε η Καγκελάριος, παρουσιάζοντας το σχέδιο για επιστροφή στην “κανονικότητα”.

«Μπορούμε να δείξουμε λίγο θάρρος, καθώς οι αριθμοί είναι πολύ ευχάριστοι, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί», δήλωσε πριν από λίγο η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, ανακοινώνοντας την χαλάρωση των μέτρων περιορισμού που εφαρμόζονται για τον έλεγχο της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση νέας αύξησης των κρουσμάτων.

Μετά την τηλεδιάσκεψη της Καγκελαρίου με τους Πρωθυπουργούς των 16 κρατιδίων, αποφασίστηκε η ισχύς του περιορισμού των επαφών να παραταθεί έως και τις 5 Ιουνίου, επιτρέπεται ωστόσο στο εξής η επαφή και με άτομα τα οποία δεν ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Επιπλέον, αίρεται η απαγόρευση που αφορούσε την άθληση σε εξωτερικούς χώρους, με την τήρηση πάντα των γενικών κανόνων περί αποστάσεων και μέτρων υγιεινής, καθώς και οι επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας και νοσοκομεία.

Τα καταστήματα μπορούν πλέον να επαναλειτουργήσουν ανεξαρτήτως μεγέθους, εφαρμόζοντας βέβαια νέους όρους για την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών τους.

Εντός του δεύτερου μισού του Μαΐου θα ξεκινήσει και πάλι το επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Bundesliga.

Η λειτουργία των Πανεπιστημίων, αλλά και η μετάβαση στην - υπό περιορισμούς - κανονική λειτουργία των παιδικών σταθμών και των σχολείων, καθώς και η ευθύνη για την επαναλειτουργία εστιατορίων, μπαρ και ξενοδοχείων και άλλων παραμέτρων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των πολιτών επιστρέφει πλήρως στις τοπικές κυβερνήσεις, υπό τον όρο, όπως διευκρίνισε η Μέρκελ, ότι δεν θα διαπιστωθούν περισσότερα από 50 νέα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σε μία εβδομάδα. Σε τέτοια περίπτωση, θα εφαρμόζονται εκ νέου περιορισμοί, ακόμη και “lockdown”, σε τοπικό επίπεδο.

«Έχουμε αφήσει πίσω μας την πρώτη φάση της πανδημίας, αλλά έχουμε μπροστά μας μακρά μάχη με τον ιό. Πρέπει να προσέξουμε να μην μας ξεφύγει η κατάσταση», προειδοποίησε η Καγκελάριος και αναφέρθηκε κυρίως στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης.

Η Άγκελα Μέρκελ, η οποία το τελευταίο διάστημα δεχόταν ισχυρές πιέσεις και κριτική για την επιφυλακτικότητά της έναντι της επιστροφής στην “κανονικότητα”, παρότι έδωσε σήμερα το “πράσινο φως” για σημαντική χαλάρωση, παρέμεινε επιφυλακτική σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που ελλοχεύουν, ενώ τόνισε κατ’ επανάληψη την ευθύνη που αναλαμβάνουν πλέον τα ίδια τα κρατίδια.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD, κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης διαπιστώθηκε και πάλι διχογνωμία μεταξύ των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα η Καγκελάριος να μην κρύψει τον εκνευρισμό της. «Είμαι έτοιμη να σηκώσω τα χέρια ψηλά!», φέρεται να δήλωσε, λόγω της αδυναμίας συναίνεσης σε ενιαία γραμμή.