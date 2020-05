Κοινωνία

Θωμάκος στον ΑΝΤ1: τα πάρτι στους δρόμους είναι επικίνδυνα για όλους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς απαντά για το πλήθος των κρουσμάτων στην περιοχή και την έκκληση προς μαγαζάτορες και πολίτες.​