Κοινωνία

Διαμαρτυρία με άδειες καρέκλες σε δεκάδες πόλεις της χώρας (εικόνες)

Συμβολική κίνηση των επαγγελματιών εστίασης, που εκφράζουν αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων τους.

Κεντρικές πλατείες σε δεκάδες πόλεις της χώρας, από τον βορρά μέχρι τον νότο, κατακλύστηκαν νωρίς το βράδυ της Τετάρτης από άδειες καρέκλες, στο πλαίσιο της συμβολικής διαμαρτυρίας των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) είχε καλέσει τα μέλη της σε μαζική συμμετοχή, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκδήλωσης διαμαρτυρίας “Empty Chairs”.

Όπως επεσήμανε στη σχετική ανακοίνωση, «η διαμαρτυρία αποτελεί μια συμβολική βουβή πράξη του κλάδου της εστίασης και διασκέδασης». Σύμφωνα με την ΠΟΕΣΕ, αίτημα των επαγγελματιών κλάδου είναι η εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για την επιβίωση των επιχειρήσεων, μεσούσης της κρίσης που πυροδότησε η πανδημία κορονοϊού.

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες από διάφορα σημεία της χώρας:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΟΖΑΝΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ

Φωτογραφίες από: cretalive.gr / argolikeseidhseis.gr / agriniovoice.gr / e-ptolemeos.gr