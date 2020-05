Οικονομία

Καραμανλής στον ΑΝΤ1: αύξηση του αριθμού επιβατών στα ταξί (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Υπ. Μεταφορών για τις αερομεταφορές, τις διμερείς συμφωνίες για έλευση τουριστών στην χώρα και τους επιβάτες που είχαν πληρώσει αεροπορικά εισιτήρια.

«Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπ. Μεταφορών, η ελληνική θέση ήταν ότι πρέπει να υπάρξει πανευρωπαϊκό σχέδιο για το άνοιγμα των μεταφορών, ωστόσο προσωπικά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο», είπε ο Υπ. Μεταφορών, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως είπε απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κώστας Καραμανλής, «η Ελλάδα έχει ήδη προβεί σε συνεννόηση με χώρες, όπως η Κύπρος και το Ισραήλ, που έχουν λίγα κρούσματα. Εδώ θέλουμε μια χρυσή τομή: να μην πάρουμε υψηλό ρίσκο με τους επισκέπτες από το εξωτερικό και να μην θέσουμε σε κίνδυνο την δημόσια υγεία», αναφέροντας αργότερα στην συζήτηση ότι θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε τεστ τα αμέσως προηγούμενα 24ώρα, όλοι όσοι θα θελήσουν να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα.

«Εάν υπάρξει απόφαση πανευρωπαϊκά ώστε να κρατηθεί κενή η μεσαία θέση επιβατών στα αεροπλάνα, ανακύπτει θέμα ποιος θα την πληρώσει», είπε ο κ. Καραμανλής, λέγοντας ότι ο κλάδος έχει χτυπηθεί βαριά και από τους πρώτους από την πανδημία του κορονοϊού, τονίζοντας ότι στην χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει υπάρξει επιδότηση προς αεροπορικές εταιρείες.

Σε ότι αφορά τους επιβάτες που έχουν πληρώσει αεροπορικά εισιτήρια και δεν έχουν ταξιδέψει λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, είπε ότι εν πολλοίς καλύπτονται από το voucher με διάρκεια 18 μηνών που λαμβάνουν από τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να ταξιδέψουν στο μέλλον, λέγοντας ότι υπάρχει σχεδιασμός και εφόσον χρειαστεί θα υπάρξουν παρεμβάσεις, ώστε να μην χάσει κάποιος τα χρήματα του, εάν πχ. μελλοντικά αυξηθούν οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Μάλιστα, όπως προανήγγειλε ο Υπ. Μεταφορών, ετοιμάζεται η υπουργική απόφαση που θα προβλέπει αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών στα ταξί, καθώς σήμερα επιτρέπεται, πέραν του οδηγού, να υπάρχει μόνο ένας επιβάτης ανά ταξί.