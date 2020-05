Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Προειδοποίηση από τον ΠΟΥ για νέο lockdown

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέο “καμπανάκι” κινδύνου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας…

Για τον κίνδυνο επιστροφής σε μέτρα απαγόρευσης αν οι χώρες που αίρουν τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας δεν διαχειριστούν την μετάβαση «εξαιρετικά προσεκτικά και με μια σταδιακή προσέγγιση», προειδοποίησε εκ νέου ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους παρουσίασε έναν κατάλογο με μια σειρά βημάτων που χρειάζονται πριν οι χώρες άρουν τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον έλεγχο της εξάπλωσης της Covid-19, όπως οι έλεγχοι παρακολούθησης και η ετοιμότητα του συστήματος υγείας.

«Ο κίνδυνος της επιστροφής σε lockdown παραμένει πολύ μεγάλος αν οι χώρες δεν διαχειριστούν την μετάβαση εξαιρετικά προσεκτικά και με μια σταδιακή προσέγγιση», τόνισε σε μια ψηφιακή συνέντευξη Τύπου στην Γενεύη.

«Η πανδημία της Covid-19 θα υποχωρήσει τελικώς αλλά δεν μπορεί να υπάρξει η επιστροφή σε κανονικότητα», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επενδύσεις στα συστήματα υγείας.

Υπενθυμίζεται πως ο Γκεμπρεγέσους είχε τονίσει πως οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν την δυνατότητα «να εντοπίζουν, να πραγματοποιούν τεστ, να απομονώνουν και να περιθάλπουν κάθε κρούσμα και να ιχνηλατούν κάθε επαφή».