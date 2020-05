Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Επισπεύδεται η χαλάρωση των μέτρων παρά την αύξηση των θανάτων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανοδική τάση κατέγραψαν το τελευταίο 24ωρο τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων όσο και ο αριθμός των νεκρών από τη νόσο COVID-19.

369 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 29.684 τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα, επιβεβαιώθηκαν 1.444 νέα κρούσματα, αυξάνοντας σε 214.457 τον συνολικό απολογισμό τους. Παράλληλα, 93.245 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πλέον αναρρώσει.

1.333 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 15.769 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 74.426 έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο παρουσιάζει αύξηση, με 369 περισσότερα κρούσματα. Αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών. Έχασαν την ζωή τους 133 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 5.662 περισσότεροι σε σχέση με χθες, αλλά η περιφέρεια της Λομβαρδίας εξήγησε ότι ο αριθμός αυτός οφείλεται στο ότι στον σημερινό απολογισμό προστέθηκαν και στοιχεία των περασμένων ημερών. Οι ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, για 33 ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι συνολικές εισαγωγές στα νοσοκομεία. Περιορίζεται, σήμερα, και ο αριθμός ασθενών σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Πριν από λίγο, τέλος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η ιταλική κυβέρνηση άφησε να διαρρεύσει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο σε ορισμένες περιοχές της χώρας να μπορέσουν να σηκώσουν ρολά με πλήρη δραστηριότητα τα καφέ, τα εστιατόρια και τα κομμωτήρια, πιο νωρίς από την προγραμματισμένη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου. Αν η αρμόδια επιτροπή επιστημόνων εκφέρει θετική άποψη, μπορεί να επαναλειτουργήσουν ήδη από τις 18 Μαΐου.