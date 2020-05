Κόσμος

Κορονοϊός - Ισπανία: νέα παράταση στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Η χώρα μετρά περισσότερους από 25.000 θανάτους λόγω του COVID-19…

Η Μαδρίτη αποφάσισε την παράταση κατά δύο εβδομάδες της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που επιβλήθηκε για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να ελέγχει τις μετακινήσεις του πληθυσμού καθώς σταδιακά χαλαρώνει τα απαγορευτικά μέτρα.

Η Βουλή ενέκρινε την Τετάρτη το μέτρο, καθώς ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ που ηγείται ενός εύθραυστου κυβερνητικού συνασπισμού, συγκέντρωσε στήριξη από κόμματα της αντιπολίτευσης για να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ψήφους.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα κατέστησε σαφές ότι δεν θα στηρίξει την παράταση των μέτρων.

Η χώρα με περισσότερους από 25.000 θανάτους εξαιτίας του ιού, τελεί υπό καθεστώς lockdown από τις 14 Μαρτίου και η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που έχει ήδη παραταθεί τρεις φορές, λήγει τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, ο Σάντσεθ δήλωσε ενώπιον του κοινοβουλίου ότι μια πολύ «βιαστική» άρση των μέτρων περιορισμού στη χώρα θα ήταν «ασυγχώρητη», υπεραμυνόμενος της ανάγκης να συνεχιστούν κάποιοι περιορισμοί μετακίνησης για να διατηρηθεί υπό έλεγχο η πανδημία.