Κόσμος

Κορονοϊός: “Μουδιασμένοι” οι Γάλλοι περιμένουν την χαλάρωση των μέτρων

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του κυβερνητικού σχεδίου για την επιστροφή στην κανονικότητα, μεγαλώνει η μακάβρια λίστα.

Η Γαλλία κατέγραψε 278 νέους θανάτους από τον νέο κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας, καθώς η χώρα προετοιμάζεται από την Δευτέρα να αποκλιμακώσει τα μέτρα απαγόρευσης.

Συνολικά 25.809 άνθρωποι έχουν πεθάνει από επιπλοκές του ιού από την έναρξη της επιδημίας, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την COVID-19 σε όλον τον κόσμο.

Εντούτοις, η κατάσταση εξακολουθεί να βελτιώνεται τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όπου σήμερα νοσηλεύονται 3.147 ασθενείς (283 λιγότεροι από χθες), έναντι περισσοτέρων από 7.000 στις αρχές Απριλίου.

Οι Γάλλοι περιμένουν τώρα να μάθουν τις ακριβείς λεπτομέρειες για την άρση των μέτρων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα.

Τα 2/3 των Γάλλων θέλουν μια χαλάρωση των μέτρων, αλλά έξι στους δέκα δεν εμπιστεύονται την Κυβέρνηση ότι μπορεί να το επιτύχει, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Odoxa που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο Πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ αναμένεται να παρουσιάσει το περίγραμμα του κυβερνητικού σχεδίου το απόγευμα της Πέμπτης.