Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Όλο και πιο κοντά στο εμβόλιο

Ερευνητές από τέσσερις χώρες ισχυρίζονται πως έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις δοκιμές.

Μία ημέρα αφότου ερευνητές από το Ισραήλ ανακοίνωσαν «σημαντικά επιτεύγματα» στην ανάπτυξη αντισωμάτων που καταπολεμούν τον νέο κορονοϊό και κατέθεσαν αίτημα ευρεσιτεχνίας, μία επιστημονική ομάδα από την Ιταλία υποστηρίζει πως ανέπτυξε ένα εμβόλιο που θα μπορούσε να έχει αποτελεσματική δράση σε ανθρώπους.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο Spallanzani της Ρώμης από την εταιρεία Takis Biotech και τα αποτελέσματα σε ποντίκια φέρονται να είναι άκρως ενθαρρυντικά.

Για την ώρα, πάντως, σε πιο προχωρημένο στάδιο θεωρούνται πως βρίσκονται οι έρευνες σε εργαστήρια της Κίνας και της Βρετανίας.

Οι ερευνητές της εταιρείας Sinovac Biotech του Πεκίνου, της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, της Ακαδημίας Στρατιωτικών Ιατρικών Επιστημών και άλλων Ινστιτούτων, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Science”, ανακοίνωσαν ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε μαϊμούδες, θα αρχίσουν οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου PiCoVacc σε ανθρώπους , αργότερα εντός του έτους.

Εν τω μεταξύ, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει ξεκινήσει η πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών ενός εμβολίου σε ανθρώπους από τις 23 Απριλίου.