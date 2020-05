Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη 7 Μαΐου σήμερα και εντείνεται το ενδιαφέρον μας για τους ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται τη στήριξη μας. Τι θα πρέπει να προσέξουμε.

ΚΡΙΟΣ: Ό,τι πρόλαβες να κάνεις με τα οικονομικά σου έκανες κι αν δεν πρόλαβες δεν πειράζει, τώρα καλύτερα να κάτσεις στα αυγά σου. Με τον Ποσειδώνα σε απόλυτα ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της Πανσελήνου το ενδεχόμενο να εξαπατηθείς σε οικονομικό επίπεδο ή να κάνεις κάποια λάθος επένδυση είναι κάτι παραπάνω από πιθανό. Εξίσου πιθανή βέβαια είναι και κάποια απιστία σε ερωτικό επίπεδο, αλλά μπορείς να την αποφύγεις εάν καταπολεμήσεις τις ανασφάλειές σου και βάλεις τη φαντασία σου να δουλέψει στην κατεύθυνση του πως θα μπορούσες να ανανεώσεις την ερωτική σου ζωή.

ΤΑΥΡΟΣ: Τα φαινόμενα απατούν αυτές τις μέρες, γι' αυτό πριν «τα πάρεις στο κρανίο» φρόντισε να διατηρείς την ψυχραιμία σου και να μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Σε αυτό βέβαια δε σε βοηθάει ιδιαίτερα η παρουσία του Άρη στον Υδροχόο που εντείνει τον εγωισμό σου και σε κάνει να αντιδράς απέναντι σε όποιον σου λέει τι να κάνεις ή σε όποιον πιστεύεις ότι δεν κάνει αυτό που...πρέπει. Από την άλλη, δε θα ήταν κακό να είσαι καχύποπτος απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους δεν σας συνδέουν δεσμοί εμπιστοσύνης και να αποφύγεις σημαντικές συζητήσεις μαζί τους.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Πανσέληνος σε δυσκολεύει σε επαγγελματικό κυρίως επίπεδο αφού συμβαίνουν πράγματα που δεν σου επιτρέπουν να εστιάσεις και να αποδώσεις όσο θα ήθελες. Επειδή είναι πιθανόν να προκύψουν συγκρούσεις στις οποίες θα βγάλεις πολλά απωθημένα πρόσεξε μην μπλέξεις άσχετα μεταξύ τους πράγματα και χάσεις το δίκιο σου. Μάλιστα, με τον Άρη στον Υδροχόο υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια λάθη σου να μην περνάνε αψήφιστα, αλλά να έχουν πολύ συγκεκριμένες συνέπειες, γι’ αυτό απέφυγε μπλεξίματα με το Νόμο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η Πανσέληνος αυτή μπορεί να σε οδηγήσει σε συναισθηματικά ξεσπάσματα επειδή έχεις κουραστεί να επενδύεις σε λάθος ανθρώπους και ίσως νιώθεις ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχεις μπροστά σου τον κατάλληλο. Μετά λύπης μου να σε ενημερώσω ότι κατά πάσα πιθανότητα και πάλι πρόκειται περί… λάθους. Σίγουρα είναι δύσκολο να διαχειριστείς ένα τέτοιο συναισθηματικό φορτίο όμως καλό θα είναι να ενεργοποιήσεις και το λογικό σου κομμάτι, γιατί σου δημιουργεί αυταπάτες.

ΛΕΩΝ: Με την Πανσέληνο στον 4ο ηλιακό σου οίκο καλά θα κάνεις να εστιάσεις στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις και να αφήσεις κατά μέρους τα οικογενειακά θέματα που μπορεί να σε απασχολούν διότι είναι δύσκολο να βγάλεις άκρη και σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασχοληθείς. Ο Άρης από απέναντι σου δημιουργεί αφενός αγωνία για ζητήματα τα οποία μπορεί να μην είναι απολύτως του ελέγχου σου και αφετέρου εντάσεις με ανθρώπους που μάλλον έχουν παράλογες απαιτήσεις από εσένα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η Πανσέληνος αυτή θολώνει το τοπίο και δημιουργεί εμπόδια στις καθημερινές σου επαφές, αλλά και σε επαγγελματικές συμφωνίες, τις όποιες καλό θα είναι να αποφύγεις. Τα αδέρφια σου, κάποιος γείτονας ή κάποιος συγγενής ενδεχομένως να ζητήσουν τη βοήθειά σου αλλά και σε αυτή την περίπτωση θα σου πρότεινα να κρατήσεις αποστάσεις γιατί μπορεί να προκύψουν εντάσεις μεταξύ σας. Τέλος, προσοχή χρειάζεται στην οδήγηση και στη χρήση μηχανημάτων.

ΖΥΓΟΣ: Υπό την επιρροή αυτής της Πανσελήνου θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στη διαχείριση των οικονομικών σου, αφού μπορεί να σκορπίσεις τα λεφτά σου απερίσκεπτα στην προσπάθειά σου να αντιμετωπίσεις τις όποιες ανασφάλειες έχεις. Όπως ξέρεις καλύτερα είναι μάταιο να προσπαθείς να κερδίσεις κάποιον κάνοντας επίδειξη της οικονομικής σου άνεσης. Από την άλλη θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στις οικονομικές σου συναλλαγές με τρίτους, αλλά και στο ενδεχόμενο κλοπών.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η Πανσέληνος αυτή στο ζώδιό σου και πολύ κοντά στον Ποσειδώνα θα μπορούσε να είναι θετική εάν ασχολείσαι με κάποια καλλιτεχνική δραστηριότητα αφού σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι άκρως δημιουργικός. Σε κάθε άλλη περίπτωση και με τον Άρη απέναντί σου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και τα νεύρα πολλά, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να διαχειριστείς με ψυχραιμία τα όποια θέματα προκύψουν, γιατί μπορεί να συμβούν γεγονότα που θα κλονίσουν σημαντικές σχέσεις σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Ό,τι έκανες, έκανες όσον αφορά κυρίως στον επαγγελματικό τομέα που το τελευταίο διάστημα σε απορρόφησε αρκετά. Αυτές τις μέρες δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, να πάρεις καμία απόφαση και γενικότερα να δώσεις στα πράγματα μεγαλύτερη σημασία από όσο πρέπει. Ό,τι κι αν συμβαίνει να λες ότι «και το μυαλό μου είναι θολό πω πω πω πω!» και να αποφεύγεις οποιονδήποτε προσπαθεί να σε αγχώσει και να σε κάνει να λειτουργήσεις απερίσκεπτα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο εγωισμός σου στα ντουζένια του αυτές τις μέρες που θα μας βαράει η Πανσέληνος γεγονός που καθιστά δύσκολη την ουσιαστική επικοινωνία με τους γύρω σου. Ίσως επιλέγεις να είσαι λίγο στον κόσμο σου και να παρασύρεσαι, σκεπτόμενος το πως θα μπορούσε να είναι ιδανικά η ζωή σου. Δεν είναι κακό να κάνεις όνειρα, όμως η αδυναμία να εκτιμήσεις αυτά που έχεις στο παρόν μπορεί να σου δημιουργήσει εκνευρισμό και άγχος για να φτιάξεις ένα καλύτερο αύριο. Μόνο που αυτές δεν είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να ξεκινήσεις…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Πανσέληνος αυτή δημιουργεί σημαντικά διλήμματα σχετικά με οικογενειακά και επαγγελματικά θέματα. Ίσως νιώθεις αδύναμος να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των οικείων σου ή ότι η δουλειά σου δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες σου. Το βέβαιο είναι ότι δε λειτουργείς με καθαρό μυαλό, γι' αυτό καλό θα είναι να κρατήσεις αποστάσεις και να μην βιαστείς να κάνεις κινήσεις που θα εγείρουν μεγαλύτερες αντιδράσεις από αυτές που είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις αυτή τη στιγμή.

ΙΧΘΥΕΣ: Η Πανσέληνος αυτή σε φορτίζει συναισθηματικά πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παρασυρθείς και να πεις πράγματα τα οποία μάλλον δεν εννοείς και τόσο… Η αντίληψή σου δεν είναι καθαρή και καλά θα κάνεις να αποφύγεις σημαντικές συζητήσεις και βαρυσήμαντες δηλώσεις. Από την άλλη το επόμενο διάστημα θα σε απασχολήσουν θέματα εκπαίδευσης, δικά σου ή των παιδιών σου, αλλά και νομικές υποθέσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορείς να βγεις κερδισμένος εάν τις διαχειριστείς με ψυχραιμία.

Πηγή: astrologos.gr