Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 2000 οι νεκροί στις ΗΠΑ σε ένα 24ωρο

Στις ΗΠΑ καταγράφηκε ξανά χθες Τετάρτη ημερήσιος απολογισμός που ξεπέρασε τους 2.000 νεκρούς εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με το σύνολο των θανάτων να ανέρχεται σε πλέον σε 73.095, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Οι 2.073 νέοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 καταγράφηκαν ως τις 20:30 της Τετάρτης (03:30 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης με βάση τα δεδομένα του πανεπιστημίου, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς. Στις ΗΠΑ εξάλλου καταγράφονται πάνω από 1,22 εκατ. επίσημα διαγνωσμένα κρούσματα του SARS-CoV-2, εκ των οποίων περίπου 190.000 ασθενείς αποθεραπεύθηκαν. Η χώρα έχει κάνει πάνω από 7,75 εκατ. διαγνωστικά τεστ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ημερήσιος απολογισμός μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα τη Δευτέρα, όταν καταγράφηκαν 1.015 θάνατοι. Αλλά οι απολογισμοί τις τελευταίες δύο ημέρες ξεπερνούν και πάλι τους 2.000 θανάτους, δείχνοντας πως οι ΗΠΑ συνεχίζουν να δυσκολεύονται να κατέβουν από το «πλατό» στο οποίο βρίσκονται ως προς την εξέλιξη της πανδημίας.

Παρά τα δεδομένα αυτά, ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται εδώ και πολλές ημέρες στην άρση των μέτρων περιορισμού. Στη Νέα Υόρκη, επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, ο αριθμός των νεκρών που καταγράφεται καθημερινά έχει μειωθεί πολύ, όμως έχουν εμφανιστεί άλλες εστίες, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της πρωτεύουσας, της Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα όπου καταγράφονται μακράν οι περισσότεροι θάνατοι και τα περισσότερα επίσημα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Αυτό βέβαια αφορά τις τιμές σε απόλυτους αριθμούς, όχι δηλαδή την αναλογία θανάτων και κρουσμάτων με τον πληθυσμό — με αυτή τη μέθοδο υπολογισμού, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία έχουν υποστεί βαρύτερα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, κατηγορεί συχνά την Κίνα ότι ψεύδεται για τον δικό της απολογισμό και ότι στην πραγματικότητα θρηνεί περισσότερα θύματα από ό,τι η δική του χώρα.

Η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού είναι «χειρότερη» από την επίθεση των αυτοκρατορικών στρατευμάτων της Ιαπωνίας στο Περλ Χάρμπορ καθώς και τις τρομοκρατικές ενέργειες της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, δήλωσε χθες ο Τραμπ. «Δεν είχε γίνει ποτέ πριν επίθεση αυτής της φύσης. Και δεν έπρεπε να γίνει ποτέ», είπε.