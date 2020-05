Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν το φράγμα των 7000 οι νεκροί στην Γερμανία

Ο αριθμός των θανάτων πάντως ήταν μειωμένος το τελευταίο 24ωρο σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης ημέρας...

Άλλοι 123 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στην Γερμανία, όπου ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού έφθασε πλέον τους 7.119, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Ο αριθμός των θανάτων πάντως ήταν μειωμένος σε σύγκριση με αυτόν της προηγουμένης (165).

Εξάλλου, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκε κατά 1.284 και έφθασε τα 166.091, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων ξεπέρασε τα χίλια για πρώτη φορά έπειτα από τρεις ημέρες στην ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης.