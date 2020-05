Κοινωνία

Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής στον ΑΝΤ1: χρόνιο πρόβλημα οι εντάσεις στην πλατεία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Βασίλης Ζορμπάς τόνισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ότι παρατηρούνται χρόνια τώρα τα φαινόμενα της υπερκατανάλωσης αλκοόλ αλλά και της χρήσης ναρκωτικών στην περιοχή.