Κόσμος

Κορονοϊός: θλιβερά ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων στην Βραζιλία

Ο πιο βαρύς ημερήσιος απολογισμός που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στη χώρα...

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι κατέγραψε 615 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 10.503 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, δηλαδή ημερήσιο απολογισμό που είναι ο πιο βαρύς μέχρι τώρα.

Συνολικά, ο απολογισμός στην Βραζιλία ανερχόταν μέχρι χθες σε 8.536 θανάτους από την ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός και 125.218 κρούσματα μόλυνσης. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 7,8% και τα νέα κρούσματα κατά 9,2% σε ένα 24ωρο. Στα νέα κρούσματα συμπεριλαμβάνεται ο εκπρόσωπος του προέδρου της Βραζιλίας, ο στρατηγός ε.α. Οτάβιου Χέγκου Μπάχους, 59 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο απόστρατος αξιωματικός βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του και δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα της COVID-19, διευκρινίζει το κείμενο. Το προσωπικό του αναμένει τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ στα οποία υποβλήθηκε κατ’ οίκον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η είδηση εγείρει εκ νέου ερωτήματα για το εάν και κατά πόσον ο ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, έχει εκτεθεί στον κορονοϊό. Ο Μπολσονάρου υποβαθμίζει εξαρχής την πανδημία, χαρακτηρίζοντας την COVID-19 «γριπούλα», κι εναντιώνεται στα μέτρα περιορισμού της κίνησης των πολιτών που έχουν επιβάλει πρακτικά όλοι οι κυβερνήτες των πολιτειών της Βραζιλίας, διότι λέει πως θα προκαλέσει ζημιά στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

Η Γερουσία της Βραζιλίας ενέκρινε χθες Τετάρτη πακέτο στήριξης ύψους 10,5 δισεκ. δολαρίων για τις πόλεις και τις πολιτείες που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας. Το σχέδιο νόμου αυτό διαβιβάστηκε στον πρόεδρο Μπολσονάρου προς υπογραφή και κύρωση.