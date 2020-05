Οικονομία

Σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας φέρνει ο κορονοϊός

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας θα είναι εφέτος χαμηλότερη σε σχέση με τους στόχους που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα...

Εντυπωσιακή μείωση της τάξης του 11% στην κατανάλωση ενέργειας θα προκαλέσουν οι επιπτώσεις του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία, η οποία προβλέπεται να επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα κατανάλωσης μετά την παρέλευση διετίας.

Στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των ενεργειακών καταναλώσεων παρέθεσε χθες ο καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας και αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑ, Κώστας Ανδριοσόπουλος στο πλαίσιο διαδικτυακής συζήτησης για τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην ενέργεια και τη βιομηχανία που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά:

-Η συνολική κατανάλωση ενέργειας θα είναι εφέτος 11% χαμηλότερη σε σχέση με τους στόχους που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Το 2021 - 2022 με την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας η ζήτηση θα αυξηθεί, ενώ το 2023 θα επανέλθει στην τροχιά που προβλέπει το ΕΣΕΚ. Η κατανάλωση τα επόμενα χρόνια θα βαίνει μειούμενη σε εφαρμογή των προγραμμάτων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

-Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας καταγράφηκε μεγάλη πτώση της ζήτησης κατά 35,5 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

-Καταγράφεται επίσης μεγάλη πτώση της τιμής χονδρικής για το ρεύμα, στα 27,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Απρίλιο έναντι 66,4 ευρώ που ήταν ο μέσος όρος το 2019 και 49,9 ευρώ κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018. Ωστόσο οι τιμές για τη βιομηχανία παραμένουν 35 % υψηλότερες σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ.

-Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν δραστικά εφέτος κατά 26,5 % σε σχέση με το 2019. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι η μείωση δεν θα είναι πρόσκαιρη αλλά οι εκπομπές θα παραμείνουν χαμηλότερες από τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ και τα επόμενα χρόνια (60,8 εκατ.τόνοι το 2025 έναντι πρόβλεψης προ κορονοϊού για 63,4 εκατ.) Ο λόγος είναι ότι η πτώση της τιμής του φυσικού αερίου φέρνει σε ακόμη πιο μειονεκτική θέση τις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

-Τα προβλήματα στη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού αναμένεται να προκαλέσουν μικρή ανάσχεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εφέτος, ωστόσο ο κλάδος θα παραμείνει σε ανοδική τροχιά τα επόμενα χρόνια.