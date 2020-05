Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: ο κορονοϊός αλλάζει το σύστημα πρόκρισης

Τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ 2022 είναι πιθανό να επηρεαστούν καθώς η FIFA αναγκάζεται να αναθεωρήσει το διεθνές ημερολόγιο.

Η πανδημία του κορονοϊού πιθανότατα θα σημαίνει το τέλος του Hex, του προκριματικού συστήματος έξι ομάδων για το Μουντιάλ που χρησιμοποιείται από την CONCACAF, δήλωσε ο επικεφαλής της, Βίκτορ Μονταλιάνι σε συνέντευξή του στο OneSoccer.

Στην περιοχή CONCACAF, η οποία περιλαμβάνει τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική καθώς και την Καραϊβική, οι έξι πρώτες χώρες της κατάταξης της FIFA πληρούν τις προϋποθέσεις για μια θέση στο Hex. Οι τρεις πρώτες ομάδες στο Hex κερδίζουν θέσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο με την ομάδα της τέταρτης θέσης προχωράει σε play-off. O Μονταλιάνι παραδέχτηκε ότι αυτό είναι πιθανό να αλλάξει.

«Σχετικά με τις πιθανότητες, όσον αφορά το τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής και τι θα συνεχίσει να συμβαίνει, η τρέχουσα μορφή θα πρέπει να αλλάξει», δήλωσε. «Αυτό σημαίνει, τελικά, ότι το Hex θα πρέπει να αλλάξει σε κάποια άλλη μορφή. Προφανώς θα είναι μεγαλύτερο, αλλά ποιος είναι αυτός ο αριθμός, δεν ξέρω μέχρι να έχουμε ένα ημερολόγιο.» Επί του παρόντος, οι έξι κορυφαίες χώρες της CONCACAF στην κατάταξη της FIFA είναι το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κόστα Ρίκα, η Τζαμάικα, η Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ. Ο Καναδάς είναι έβδομος και θα είναι ο πρώτος που θα επωφεληθεί από μια εκτεταμένη μορφή.

«Θα έχουμε 35 χώρες και μέχρι να μάθουμε από τη FIFA πόσα «παράθυρα» έχουμε, θα είναι πολύ δύσκολο για μένα να πω ότι είναι αυτό», τόνισε. «Ναι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κατάταξη της FIFA για να ξεκινήσουμε από κάπου γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα της συνομοσπονδίας μας και όσον αφορά την ύπαρξη 35 ομάδων θα πρέπει να ακολουθηθεί κάποια διαδικασία πρόκρισης. Αλλά δεν ξέρω ακόμα μέχρι να μάθουμε πώς θα είναι το ημερολόγιο της FIFA».