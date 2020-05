Κοινωνία

Θρίλερ με σορό στη θάλασσα

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε στη θάλασσα, σημαίνοντας συναγερμό.

H σορός 53χρονου άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Θυμαρίου Παλαιάς Φώκαιας.

'Αμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου με τη συνδρομή στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέσυραν τη σορό η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου.

Προανάκριση διενεργείται από το Α' Λιμενικό Τμήμα Παλαιάς Φώκαιας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.