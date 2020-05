Πολιτισμός

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων στον Πολιτισμό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια τα αιτήματα των ανθρώπων του χώρου της Τέχνης και του Πολιτισμού. Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή.

Κάλεσμα σε κινητοποίηση για σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι στη Βουλή, απευθύνουν σωματεία εργαζομένων στις Τέχνες (Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα, Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Τραγουδιστών) με κοινή ανακοίνωσή τους, προς όλους τους χώρους των καλλιτεχνών - δημιουργών, τους εικαστικούς, τους λογοτέχνες, τους χορευτές και χορογράφους, τους τεχνικούς, προς όλα τα σωματεία και τους συλλογικούς φορείς της τέχνης και του πολιτισμού.

«Η πανδημία χτύπησε το χώρο της Τέχνης και του πολιτισμού αρκετά πριν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων περιορισμού, που επέβαλλε η Κυβέρνηση. Από την πρώτη στιγμή καλλιτέχνες και εργαζόμενοι του χώρου συμβάλαμε με την Τέχνη μας και με όλες μας τις δυνάμεις, για να κρατηθεί ψηλά το ηθικό της κοινωνίας. Μείναμε σπίτι, αλλά ΔΕ μείναμε σιωπηλοί!» αναφέρεται στην ανακοίνωση

Η ανακοίνωση καλεί σε κινητοποίηση όλου του χώρου της Τέχνης και του Πολιτισμού με αιτήματα:

Επίδομα ενίσχυσης ύψους 535 ευρώ μηνιαία για όλους τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες καλλιτέχνες και εργαζόμενους στο Θέαμα

Ακρόαμα και στο χώρο της τέχνης γενικότερα, με επιπλέον ποσό για κάθε παιδί και για όσο διάστημα δεν θα μπορέσουμε να εργαστούμε λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Αμεση και καθολική ενίσχυση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όσων καλλιτεχνών και εργαζομένων δεν έλαβαν τα 800 ευρώ της πρώτης φάσης στήριξης, αναδρομικά.

Κατάργηση του φόρου Επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες στο χώρο της τέχνης.

Μέτρα στήριξης, όπως επιδότηση ενοικίου, φοροελαφρύνσεις, αναστολή πληρωμής φόρων και δανείων για όλους τους εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού, μισθωτούς, με μπλοκάκι, με εργόσημο, ή όσους εισπράττουν με απόδειξη δαπάνης (τίτλο κτήσης).

Κατοχύρωση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για όσο διάστημα αξιοποιούνται διαδικτυακές παραγωγές παλιότερες ή και νέες εν μέσω καραντίνας, αλλά και μετά.

Αγορές και αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων κάθε είδους τέχνης, καθώς και καλλιτεχνικών υπηρεσιών από το κράτος και τους φορείς του με Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος ή με Πανελλήνιους Καλλιτεχνικούς Διαγωνισμούς που δεν θα αποκλείουν τους δημιουργούς - φυσικά πρόσωπα.

Την ίδια ώρα, σε κοινή τους δήλωση ο βουλευτής Α΄ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Βερναρδάκης και ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού Κ. Στρατής τονίζουν ότι η κα. Μενδώνη προσφέρει πολιτική κάλυψη στο «λεφτόδεντρο» του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και δίνει άφθονο δημόσιο χρήμα σε «golden boys του συνδικαλισμού» που διώκονται από τη Δικαιοσύνη. Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους αναφέρει:

"Δύο μήνες τώρα η Υπουργός Πολιτισμού κ. Μενδώνη παρακολουθεί απαθής το τεράστιο πλήγμα που έχει υποστεί ο χώρος του Πολιτισμού από την πανδημία. Η πρωτοφανής αδιαφορία της για την ουσιαστική στήριξη του πολιτισμού και των ανθρώπων του έχει ξεσηκώσει τη θύελλα αντιδράσεων που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Και ενώ οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό αναρωτιούνται επί δίμηνο για την απουσία της Υπουργού, αυτή προσφέρει πολιτική κάλυψη στο «λεφτόδεντρο» του περίφημου Ταμείου Αλληλοβοήθειας. Και δίνει άφθονο δημόσιο χρήμα σε «golden boys του συνδικαλισμού» που διώκονται μάλιστα από τη Δικαιοσύνη για βαριά κακουργήματα, ένα εκ των οποίων είναι η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι η «εκκαθάριση εν λειτουργία» του Ταμείου Αλληλοβοήθειας αποτελεί επιχείρηση συγκάλυψης των παρανομιών που έχουν συντελεστεί αλλά και επιστροφή στην αμαρτωλή λειτουργία του παρελθόντος. Για μία ακόμα φορά επιβεβαιωνόμαστε.

Η Υπουργός Πολιτισμού, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε ότι ο εκκαθαριστής που η ίδια τοποθέτησε στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας προχώρησε στην πληρωμή 100.000 Ευρώ για την κάλυψη δαπανών του συνεδρίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΥΠ.ΠΟ. Κάτι που είναι παράνομο σύμφωνα με το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από το οποίο άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της διαπλοκής στο ΥΠ.ΠΟ, ενώ για αντίστοιχη περίπτωση του παρελθόντος έχει ζητηθεί η επιστροφή του ποσού και διεξάγεται εισαγγελική έρευνα. Η κ. Μενδώνη στην απολύτως τυπική της απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση, επιβεβαιώνει τη χορήγηση του ποσού μέσω της κατάθεσης εγγράφου του εκκαθαριστή του Ταμείου, ο οποίος δηλώνει ευθαρσώς ότι εφάρμοσε κατά πλειοψηφία απόφαση του (καταργημένου) ΔΣ, με άλλα λόγια της Υπουργού Πολιτισμού και των φίλων της συνδικαλιστών. Η Υπουργός είναι προφανές ότι εμπλέκει άμεσα πλέον και τον εκκαθαριστή του Ταμείου για όλες τις έκνομες ενέργειες που γίνονται αυτήν τη στιγμή και για τις οποίες φέρουν και οι δύο ακέραια την ευθύνη.

Πέρα από την κ. Μενδώνη, η εξέλιξη εκθέτει και τον κ. Σκυλακάκη, Υφυπουργό Οικονομικών και πολιτικό προϊστάμενο του ΓΛΚ, ο οποίος συνυπέγραψε την κοινή υπουργική απόφαση της εκκαθάρισης. Κάποτε, ως πρόεδρος της Δράσης, ξιφουλκούσε κατά του σπάταλου και διεφθαρμένου κράτους που θα μας καταστρέψει. Τώρα, ως υπουργός, γίνεται πολιτικός «πάτρωνας» της διαφθοράς στο Δημόσιο με την υπογραφή του. Η υπουργός ρωτήθηκε, επίσης, αλλά δεν απάντησε σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος. Από την πλευρά μας κατατίθεται άμεσα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη διερεύνηση, πέραν των άλλων υποθέσεων κακοδιαχείρισης, και της νέας κατάφωρης παρανομίας".

"Οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, συνολικά οι εργαζόμενοι στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού, οι οποίοι διαχρονικά δοκιμάζονται από την ανεργία, την περιστασιακή απασχόληση, βρίσκονται σήμερα, λόγω της πανδημίας, σε δεινή θέση. Μουσικές και θεατρικές σκηνές, συναυλίες, θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία, Φεστιβάλ και τόσα άλλα, ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους στο αέρα, χωρίς καν το επίδομα των 800 ευρώ για την μεγάλη πλειοψηφία τους" τονίζει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και προσθέτει: "Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή συμπαραστάθηκε στις διεκδικήσεις, στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις τους. Για αυτό και κατέθεσε Πρόταση Νόμου στη Βουλή για άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των εργαζομένων στον Πολιτισμό, ώστε να εξασφαλιστεί στοιχειωδώς η επιβίωσή τους".