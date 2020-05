Οικονομία

Ισπανοί και Γερμανοί “ψηφίζουν” Ελλάδα για το καλοκαίρι

Η ελπίδα για τις φετινές διακοπές έρχεται από την Ελλάδα, λέει η Γερμανία. Η έγκαιρη λήψη μέτρων δημιουργούν σχετικά αισιόδοξο κλίμα, αναφέρει ισπανικό περιοδικό.

Την Ελλάδα, μαζί με την Γαλλία και την Ολλανδία, θεωρεί πιθανούς προορισμούς για τις καλοκαιρινές διακοπές των Γερμανών ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Άρμιν Λάσετ, ενώ δεν πιστεύει ότι θα είναι εφικτές οι διακοπές εκτός Ευρώπης.

Η Γαλλία αίρει τους περιορισμούς στα μέσα Μαΐου, η Ολλανδία πλησιάζει επίσης στο τέλος και η Ελλάδα έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο για τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ η Μαγιόρκα έχει χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, δηλώνει ο κ. Λάσετ στην εφημερίδα Bild, η οποία έχει αναφερθεί αναλυτικά το ελληνικό σχέδιο για τον τουρισμό, επισημαίνοντας ότι «η ελπίδα για τις φετινές διακοπές έρχεται από την Ελλάδα». Η αίσθησή που σχηματίζει ο χριστιανοδημοκράτης (CDU) πολιτικός είναι, όπως είπε, «ότι οι άνθρωποι θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μάλλον σε ευρωπαϊκό έδαφος – δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να φανταστώ μακρινά ταξίδια».

Την ίδια ώρα, η ισπανική εφημερίδα ABC αναφέρεται με άρθρο της στην επιτυχημένη προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας στην Ελλάδα και στην «έναρξη της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα την 1η Ιουλίου». «Η έγκαιρη λήψη μέτρων κατά της πανδημίας και η τήρησή τους από τους Έλληνες, δημιουργούν σχετικά αισιόδοξο κλίμα» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Στην Ελλάδα, οι ξενοδόχοι, οι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα και τα ταξιδιωτικά γραφεία άκουσαν με κάποια ανακούφιση τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να λέει στη διάρκεια συνέντευξης την περασμένη Δευτέρα, ότι η τουριστική δραστηριότητα θα αρχίσει από την 1η Ιουλίου. Ο πρωθυπουργός αναφερόταν στη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, τα οποία προετοίμασε η επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο πρόσθεσε ότι «θα είναι ένα πολύ διαφορετικό καλοκαίρι. Ελπίζουμε ότι το χειρότερο έχει περάσει». Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι όλα θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία των ερχόμενων εβδομάδων, τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τους ταξιδιώτες και τις πτήσεις, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες (οι επτά στους δέκα) φθάνουν στη χώρα αεροπορικώς» αναφέρει το ABC.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, έχουν ήδη συγκροτηθεί επίσημες και άτυπες συμμαχίες μεταξύ των χωρών που θεωρούν ότι έχουν θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση για την ενίσχυση του τουρισμού τους.

O Έλληνας υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης μίλησε στο BBC για τα σχέδια να ανοίξει η χώρα μας για τους αλλοδαπούς τουρίστες, σε πρώτη φάση οδικώς «που θα είναι ασφαλέστερο αρχικά σε σχέση με τα αεροπορικά ταξίδια και αργότερα θα το εξετάσουμε και αυτό».

Σήμα έστειλε πρόσφατα και ο Κύπριος υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, αναφέροντας ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που φαίνεται να χειρίζονται καλύτερα από άλλες τον ιό και πιθανόν οι πολίτες τους να επιθυμούν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι. Όπως ανέφερε, οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, χώρες της Σκανδιναβίας, η Αυστρία, η Ελβετία, η Ελλάδα και το Ισραήλ.