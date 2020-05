Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε άνδρας που νοσηλευόταν εκτός ΜΕΘ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξάνονται οι νεκροί στη χώρα μας. Τα στοιχεία για το νέο θάνατο στην Ελλάδα.

Τους 148 έφθασαν οι νεκροί στη χώρα μας, καθώς ένας άνδρας άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή από επιπλοκές του κορονοϊού.

Πρόκειται για έναν 75χρονο, με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος νοσηλευόταν στο ΝΜΙΤΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή από σηπτική καταπληξία στις 06:20, ενώ νοσηλευόταν εκτός ΜΕΘ, σε απλή κλίνη, χωρίς μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

O κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το τελευταίο 24ωρο έχει καταγραφεί ένας νέος θάνατος, με τον συνολικό αριθμό στην Ελλάδα να φτάνει τους 147, οι 40 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Χθες επιβεβαιώθηκαν 21 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 11 αφορούν υγειονομική δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Ελλάδα ειναι 2.663. Το 55,5% αυτών αφορά άνδρες. 603 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.326 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 36 συμπολίτες μας νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 68 έτη. Οκτώ είναι γυναίκες (22,2%), και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 97% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.