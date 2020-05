Πολιτισμός

Σε νοσοκομείο με σούπερ ήρωες το νέο έργο του Banksy (εικόνες)

Συγκινητικό καταρχάς για τους ίδιους τους εργαζόμενους του χώρου το νέο έργο του γνωστού άγνωστου καλλιτέχνη.

Μπορεί να είναι γνωστός για την κωμική και πολιτική του τέχνη, αλλά ο πιο γνωστός άγνωστος καλλιτέχνης έκανε ένα νέο έργο αφιερωμένο ξεκάθαρα στους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας.

Το έργο με τον τίτλο «Game Changer» (Αλλαγή παιχνιδιού) βρίσκεται σε κορνίζα σε διάδρομο νοσοκομείου στο Σαουθάμπτον.

Ένα αγόρι, ζωγραφισμένο με μολύβι, φαίνεται να παίζει με μία φιγούρα νοσοκόμας, η οποία φορά μπέρτα σουπερ ήρωα, ενώ ο Μπάτμαν και ο Σπάιντερμαν βρίσκονται σε κάδο σκουπιδιών δίπλα του.

Η νοσοκόμα φορά προστατευτική μάσκα, ενώ πάνω στη στολή της υπάρχει το σήμα του Ερυθρού Σταυρού, το χέρι της είναι σηκωμένο, καθώς φαίνεται να πετά.

Στο σημείωμα που άφησε ο Banksy σε γιατρούς και νοσηλευτές έγραψε: «Ευχαριστούμε για όλα όσα κάνετε. Ελπίζω αυτό να φωτίσει λίγο το μέρος, κι ας είναι ασπόμαυρο».

Ο εκπρόσωπος του καλλιτέχνη είπε πως όταν αρθούν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας το έργο, που έχει μέγεθος περίπου ενός μέτρου, θα εκτεθεί δημόσια και θα δημοπρατηθεί με τα χρήματα να προορίζονται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας.

Η επικεφαλής του νοσοκομείου δήλωσε πως «η νοσοκομειακή οικογένεια θρηνεί το χαμό αγαπημένων μελών του προσωπικού και φίλων και το γεγονός ότι ο Banksy επέλεξε εμάς για την αναγνώριση του εξαιρετικού έργου που όλοι έχουν κάνει στο ΕΣΥ, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είναι τεράστια τιμή».

«Θα έχει πραγματική αξία για όλους όσους βρίσκονται στο νοσοκομείο να σταματούν τη φορτωμένη ζωή τους για λίγο, να ‘καθρεφτίζονται’ και να εκτιμούν αυτό το έργο τέχνης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα τονώσει το ηθικό όλων όσων εργάζονται και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μας», συμπλήρωσε η Πάουλα Χεντ.