Παράξενα

Κορονοϊός – ΗΠΑ: κάνουν “γιορτές covid-19” για να αποκτήσουν ανοσία!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά στις ΗΠΑ από την πανδημία κάποιοι προσπαθούν να κολλήσουν τον ιό….

Η ιδέα να διοργανώνονται “γιορτές covid-19” με στόχο να προσβληθούν από κορονοϊό οι συμμετέχοντες και να αποκτήσουν ανοσία είναι “εξαιρετικά επικίνδυνη”, προειδοποίησαν χθες Τετάρτη οι αρχές της πολιτείας Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ.

“Αυτού του είδους οι συγκεντρώσεις εν μέσω πανδημίας ενδέχεται να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και εκθέτουν τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο να χρειαστεί να νοσηλευθούν, ακόμη και να πεθάνουν”, τόνισε ο Τζον Βίσμαν υπεύθυνος Υγείας της πολιτείας.

“Εξάλλου αγνοούμε αν οι ασθενείς που ανέρρωσαν από την covid-19 έχουν μακροπρόθεσμα προστασία” από τον ιό, πρόσθεσε. “Υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε για τον ιό, περιλαμβανομένων των προβλημάτων υγείας που ενδέχεται να παραμένουν μετά τη μόλυνση”.

Ο Βίσμαν χρειάστηκε να κάνει αυτή την προειδοποίηση αφού ήρθαν στη δημοσιότητα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες περίπου 100 κρούσματα του κορονοϊού συνδέονται με “γιορτές covid-19” που οργανώθηκαν στην κομητεία Ουάλα Ουάλα.

Στόχος αυτών των συγκεντρώσεων είναι να έρθουν σε επαφή ασθενείς της covid-19 με υγιείς ανθρώπους οι οποίοι ελπίζουν να μολυνθούν από τον κορονοϊό και να αποκτήσουν ανοσία.

Σύμφωνα με τη Μέγκαν ΝτεΜπολτ, υπεύθυνη υγείας της κομητείας Ουάλα Ουάλα που βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σιάτλ, η ιχνηλάτηση των επαφών κάποιων ασθενών με κορονοϊό έδειξε ότι είχαν εκτεθεί εσκεμμένα στον ιό στη διάρκεια τέτοιων γιορτών.

“Ζητάμε τον κατάλογο των ατόμων με τα οποία ήρθαν σε επαφή και είναι 25 διότι ήμασταν σε ένα πάρτι covid-19’”, εξήγησε μιλώντας σε τοπική εφημερίδα.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια κρούσματα και 73.000 θανάτους.