Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς άφησε τη ρακέτα κι έπιασε… το τηγάνι!

Η πρόκληση του κορυφαίου μας τενίστα σε άλλους Έλληνες πρωταθλητές.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς...παίζει τένις κρατώντας αντί για ρακέτα ένα τηγάνι και προκαλεί κορυφαίους έλληνες αθλητές!

O Έλληνας πρωταθλητής που συνέχεια ανακαλύπτει νέους τρόπους εντυπωσιάζοντας, ιδιαίτερα στις μέρες της καραντίνας, ξεκίνησε μέσω instagram μία νέα πρόκληση προς τους Εμμανουήλ Καραλή, Λευτέρη Πετρούνια και Κρίστιαν Γκολομέεφ.

«Πάντα υπάρχει τρόπος να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, πάντα υπάρχει τρόπος να κινηθούμε! Εγώ παίζω τένις χωρίς ρακέτα, εσύ..», είπε απευθυνόμενος στους άλλους τρεις Έλληνες κορυφαίους αθλητές.