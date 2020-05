Life

Η Λουκία Παπαδάκη για τον “όρο” του Φώσκολου και την Αλίκη Βουγιουκλάκη (βίντεο)

H «Σάντρα» της «Λάμψης» κάνει αναδρομή στα 30 χρόνια ΑΝΤ1, το πρώτο «πρωινό» της, τη συμφωνία με τον…Θεό και τις συνεργασίες με την Αλίκη και τη Φαίη.