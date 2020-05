Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Guardian: πώς η Ελλάδα κέρδισε τη μάχη

Η επικεφαλής της κλινικής για τον Covid-19 στο «Σωτηρία» αναλύει σε βίντεοτου Guardian τα μέτρα που έλαβε η χώρα για να περιορίσει τα καταστροφικά αποτελέσματα της πανδημίας.