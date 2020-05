Κόσμος

Κορονοϊός – Βρετανία: ο ιός είναι 2-3 φορές πιο θανατηφόρος στις μειονότητες!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε η έρευνα που διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο University College London και βασίστηκε στα επίσημα στοιχεία των βρετανικών υγειονομικών αρχών.

Οι μαύροι, οι ασιατικής καταγωγής και άλλες εθνικές μειονότητες που ζουν στη Βρετανία κινδυνεύουν δύο με τρεις φορές περισσότερο να πεθάνουν λόγω του κορονοϊού από τον μέσο όρο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε.

Η έρευνα διενεργήθηκε από το πανεπιστήμιο University College London και βασίστηκε στα επίσημα στοιχεία των βρετανικών υγειονομικών αρχών.

“Η έρευνα δείχνει ότι αντί να πλήττει με ίσο τρόπο όλους τους ανθρώπους, η covid-19 είναι πολύ πιο θανατηφόρα” για τις μειονότητες, εξήγησε ένας από τους συντάκτες της, ο Ντελάν Ντεβακουμάρ, εκτιμώντας ότι “είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες αλλά και τα εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείες που προκαλούν αυτούς τους άδικους θανάτους”.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου επικεντρώθηκαν σε ασθενείς που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και πέθαναν στα νοσοκομεία της Αγγλίας από την 1η Μαρτίου ως την 21η Απριλίου.

Η ανάλυση των στοιχείων έδειξε ότι ο κίνδυνος να πεθάνει κανείς από την covid-19 είναι “δύο ή τρεις φορές μεγαλύτερος” για τους μαύρους, τους ασιατικής καταγωγής και τις άλλες εθνικές μειονότητες σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού.

Για παράδειγμα ένα άτομο πακιστανικής καταγωγής έχει 3,29 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνει από τον μέσο όρο, λίγο περισσότερο από όσο ένα άτομο αφρικανικής καταγωγής (3,24 φορές).

Η κοινότητα των Μπανγκλαντεσιανών επίσης πλήττεται (2,4 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος), όπως και όσοι κατάγονται από τα νησιά της Καραϊβικής (2,21 φορές). Οι Ινδοί κινδυνεύουν 1,7 φορά περισσότερο από τον μέσο όρο.

Αντίθετα, οι ερευνητές αναλύοντας τους 16.271 θανάτους που καταγράφηκαν την περίοδο αυτή παρατήρησαν ότι ο λευκός πληθυσμός στην Αγγλία διατρέχει μικρότερο κίνδυνο από τον μέσο όρο να πεθάνει από την covid-19.

Εκτός από την έρευνα του UCL υπάρχουν και άλλες που έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσια της Βρετανίας είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα ότι ο κορονοϊός είναι δύο φορές πιο θανατηφόρος στις υποβαθμισμένες συνοικίες της Αγγλίας, όπου γενικά ζουν οι μειονότητες.

Άλλη έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (IFS), που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα, αποκάλυπτε ότι στα νοσοκομεία είναι πιο συχνοί οι θάνατοι ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες.