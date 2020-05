Οικονομία

Ζαγορίτης: “Βροχή” οι καταγγελίες για e-shops από απατεώνες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε απολογισμό του τελευταίου διμήνου, ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Θύματα επιτήδειων έπεσαν στη διάρκεια της πανδημίας εκατοντάδες πολίτες, καθώς έκρηξη αναφορών και καταγγελιών καταγράφηκε κατά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όπως δηλώνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης.

“Έχουμε περισσότερες από 700-800 αναφορές αυτής της κατηγορίας και κάθε μέρα αυξάνονται” υποστήριξε ο κ. Ζαγορίτης αναφορικά με καταγγελίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίες προστέθηκαν στον “κατάλογο” παραπόνων και καταγγελιών κατά την πανδημία, όπου μεταξύ άλλων καταγράφηκαν προβλήματα αναφορικά με ακυρώσεις πτήσεων και οργανωμένων σχολικών εκδρομών, δίδακτρα και “ανάμεσα σε αυτά και το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου”.

“Εμείς ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μηνυτήριες αναφορές” γνωστοποίησε στο Θέμα 104,6 ο κ. Ζαγορίτης, σημειώνοντας παράλληλα πως αυτές οι εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shops) “από την αρχή είχαν σκοπό να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο των ελκυστικών προϊόντων”. Στο πλαίσιο αυτό, “3 εταιρίες έχουν κατεβάσει ρολά και ερευνούμε άλλες δύο περιπτώσεις, καθώς εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουν πίσω οι καταναλωτές τα χρήματά τους” σχολίασε ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Στις πρώτες θέσεις των καταγγελιών βρίσκονται έξυπνα κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ, με τον κ. Ζαγορίτη να συστήνει στο εξής στους καταναλωτές “να μην προπληρώνουν”, προκρίνοντας ως τρόπο αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο την αντικαταβολή.