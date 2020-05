Οικονομία

Σταϊκούρας: μέτρα στήριξης για το σύνολο της κοινωνίας

Ο Υπουργός Οικονομικών, δήλωσε ότι δεν ταυτίζεται με τις προβλέψεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε ότι «θα υπάρχουν μέτρα για το σύνολο της κοινωνίας, θα υπάρχουν κλαδικές πολιτικές στην εστίαση, στις μεταφορές στον τουρισμό και τον πολιτισμό», αναφορικά με τα νέα μέτρα στήριξης που μελετά το οικονομικό επιτελείο.

Συμπλήρωσε δε ότι «κάνουμε το βέλτιστο, έχοντας κατά νου την μετά κορονοϊό εποχή» και αποκάλυψε ότι «μέχρι σήμερα που μιλάμε ένα ευρώ δεν έχει έρθει από την Ευρώπη», τονίζοντας ότι μέχρι αρχές Ιουλίου «μόνοι μας θα τα βγάλουμε πέρα ταμειακά».

Απαντώντας αναφορικά με τις χθεσινές εαρινές προβλέψεις Κομισιόν, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ότι «η Ελλάδα δεν ταυτίζεται μαζί τους», καθώς αφενός οι προβλέψεις θεωρούν ότι η ελληνική οικονομία θα είναι κλειστή για μεγαλύτερο διάστημα από ότι υπολογίζει η ελληνική κυβέρνηση και αφετέρου η Επιτροπή δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη της τις εγγυοδοτήσεις 7 δις της ελληνικής οικονομίας.

Την ίδια ώρα, «προσδοκούμε να πάρουμε πάνω από 1,5 δις ευρώ, για να ενισχύσουμε την απασχόληση» από το πρόγραμμα Sure επισήμανε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η ανάκαμψη – και ευρωπαϊκά- θα έρθει γρήγορα.

«Εμείς θεωρούμε ότι θα κυμανθούμε στα δύο βασικά μας σενάρια», υποστήριξε ο κ. Σταϊκούρας, ενώ τόνισε ότι «ταυτόχρονα έχουμε μια καλύτερη εικόνα των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας».

«Οι πολίτες πληρώνουν και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια νοικοκυριά και επιχειρήσεις» ανέφερε σχετικά ο Υπουργός Οικονομικών, προσδιορίζοντας την τελική απώλεια εσόδων κάτω από 30%.

Πρόκειται για «υστέρηση εσόδων, αλλά όχι κατάρρευση εσόδων» εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, ενώ γνωστοποίησε πως για τη στήριξη πληττόμενων επιχειρήσεων και εργαζομένων «βούλησή μας είναι αυτό να κρατήσει και τον μήνα Ιούνιο» και ειδικά για τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τις μεταφορές και την εστίαση και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη μείωση των φορολογικών συντελεστών, «στην μετά κορονοϊού εποχή θα επιδιώξουμε στο πλαίσιο των ταμειακών και δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχουμε κάποιες λελογισμένες, στοχευμένες μειώσεις φόρων», υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών, δεδομένου ότι «δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί στόχοι, αρκεί οι δαπάνες να γίνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Στην κατεύθυνση αυτή, «θα υπάρχουν μέτρα για το σύνολο της κοινωνίας», εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας και παρέπεμψε και στις αποφάσεις του σημερινού Eurogroup αναφορικά με το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης, το οποίο, ωστόσο, δεν αναμένεται να λειτουργήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα υλοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2020», επισήμανε ο Υπουργός. «Η αίσθηση στο εξωτερικό είναι ότι η ελληνική οικονομία στάθηκε καλά στην πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης, στηρίξαμε με επάρκεια νοικοκυριά και επιχειρήσεις», κατέληξε ο Χρήστος Σταϊκούρας.