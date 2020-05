Life

Βασίλειος Κωστέτσος: Μου αρέσει να μένω μόνος (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για τις μέρες της καραντίνας, τη μαγειρική, το «ξερκατάρισμα» σε σχέσεις και εργασιακά, αλλά και για τις μάσκες που φτιάχνει, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο σχεδιαστής.