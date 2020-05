Οικονομία

Κορονοϊός - Ακτοπλοΐα: πώς θα γίνονται τα ταξίδια το καλοκαίρι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σχέδιο 21 σελίδων για τη λειτουργία της ακτοπλοΐας απέστειλε το Υπουργείο Ναυτιλίας στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Τι προβλέπεται.

Σχέδιο 21 σελίδων για τη λειτουργία της ακτοπλοΐας μετά τη σταδιακή άρση των μέτρων κατά του κορονοϊού απέστειλε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ο οποίος με τη σειρά του το προώθησε στις εταιρείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται για τα συμβατικά πλοία ο μέγιστος αριθμός επιβατών να φθάνει μέχρι και το 55% κατά περίπτωση, ενώ στα ταχύπλοα το 50%.

Ειδικότερα: Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός στα συμβατικά επιβατηγά πλοία τα οποία δεν διαθέτουν καμπίνες για τους επιβάτες είναι ίσος με 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία τόσο για τους στεγασμένους όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός στα συμβατικά επιβατηγά πλοία τα οποία διαθέτουν καμπίνες σε επιβάτες είναι ίσος με 55% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία τόσο για τους στεγασμένους όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Στα καθίσματα αεροπορικού τύπου η κατανομή θέσεων θα είναι τέτοια ώστε να τηρείται η αρχή ένα κάθισμα κατειλημμένο ένα κάθισμα κενό προς όλες τα κατευθύνσεις και ειδική σήμανση για το πού επιτρέπεται να καθίσει επιβάτης και πού όχι, προκειμένου να τηρούνται αποστάσεις. Στις καμπίνες θα τηρείται η αναλογία ένας επιβάτης ανά καμπίνα ή μέχρι 4 επιβάτες αν πρόκειται για οικογένεια σε μία κράτηση. Θα πρέπει η καμπίνα να αερίζεται με φυσικό τρόπο εάν είναι εφικτό ή διαφορετικά με τεχνητό τρόπο και να παραμένει άδεια με ανοιχτή την πόρτα μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση για τουλάχιστον 3 ώρες πριν τη χρήση της από τους επόμενους επιβάτες

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών στα ταχύπλοα επιβατηγά πλοία της ακτοπλοΐας στους χώρους της οικονομικής και στους χώρους της διακεκριμένης θέσης είναι ίσος με 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Στα καθίσματα αεροπορικού τύπου η κατανομή θέσεων θα είναι τέτοια ώστε να τηρείται η αρχή ένα κάθισμα κατειλημμένο ένα κάθισμα κενό προς όλες τα κατευθύνσεις και ειδική σήμανση για το πού επιτρέπεται να καθίσει επιβάτης και πού όχι, προκειμένου να τηρούνται αποστάσεις.

Μέτρα ασφαλείας

Σε περίπτωση διακοπτόμενης λειτουργίας του πλοίου (το πλοίο λειτουργεί μόνο για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας) θα πρέπει το σύστημα αερισμού να μην σταματάει καθόλου. Κατά την διάρκεια που είναι άδειο θα πρέπει να λειτουργεί το σύστημα αερισμού αλλά σε μειωμένη ταχύτητα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μειώνεται η παροχή του αέρα δύο ώρες μετά την εκκένωση του πλοίου και να ξανά αυξάνεται η ροή του αέρα στην ονομαστική παροχή δύο ώρες πριν την λειτουργία του πλοίου. Ο εξαερισμός των αποχωρητηρίων θα πρέπει να λειτουργεί μόνιμα. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα στους χώρους θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος. Τα εξωτερικά παράθυρα και οι πόρτες του πλοίου θα πρέπει να ανοίγονται για περισσότερο χρόνο από ότι συνηθίζεται.

Η θερμοκρασία και η υγρασία του αέρα θα πρέπει να ρυθμίζονται όπως συνήθως για την επίτευξη θερμικής άνεσης. Στην περίπτωση που η κεντρική μονάδα διαχείρισης αέρα έχει διατάξεις για την ανάκτηση αέρα (όπως εναλλάκτες θερμότητας με ρότορα και εναλλάκτες θερμότητας αντίθετης ροής), θα πρέπει αυτά να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να συντηρούνται σωστά. Θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει διαφορά πίεσης μεταξύ του εισερχόμενου αέρα και του εξερχόμενου. Στην περίπτωση που λειτουργούν σωστά, οι διαρροές μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα θα είναι μικρές. Στην περίπτωση που υπάρχει υποψία διαρροής θα πρέπει οι διατάξεις αυτές να παρακάμπτονται.

Όλα τα πλοία πρέπει να διαθέτουν σχέδιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση συμβάντων COVID-19 το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις διαδικασίες απομόνωσης των ύποπτων περιστατικών COVID-19. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εκπαίδευση των πληρωμάτων για την εφαρμογή του σχεδίου όπως περιγράφεται στα έγγραφα οδηγιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και του EU HEALTHY GATEWAYS.

Θα απαιτείται διατήρηση της κοινωνικής απόστασης με υιοθέτηση μέτρων ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου, ώστε να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ των επιβατών (και ταυτόχρονη χρήση υφασμάτινης μάσκας). Τα άτομα που λόγω αναπνευστικών παθήσεων δεν ανέχονται την πολύωρη χρήση μάσκας θα πρέπει να τηρούν απόσταση μεγαλύτερη των 2 μέτρων. Το πλήρωμα του πλοίου θα πρέπει να επιβλέπει τη διαδικασία και την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων. Θα πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου πριν την επιβίβαση (pre-boarding entry screening) όπως περιγράφονται παρακάτω με στόχο την αξιολόγηση των επιβατών για τυχόν συμπτώματα ή προηγούμενη έκθεση σε ασθενείς COVID-19.

H θερμομέτρηση κατά την επιβίβαση θα μπορούσε να εντοπίσει τους επιβάτες οι οποίοι έχουν παρουσιάσει πυρετό από κάθε αιτιολογία. Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να αποκλείσει την είσοδο όλων των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2. Για παράδειγμα, δεν θα εντοπίσει τα άτομα τα οποία είναι παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα αλλά δεν όχι πυρετό ή τα άτομα που βρίσκονται στο χρόνο επώασης, είναι ασυμπτωματικά ή προ-συμπτωματικά. Επομένως ένα μικρό ποσοστό των κρουσμάτων θα μπορούσε να εντοπιστεί με τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος κατά την είσοδο τους στο πλοίο.

Το πλήρωμα του πλοίου θα ενημερώνει, παράλληλα, τους επιβάτες κατά την επιβίβαση ότι η χρήση υφασμάτινης μάσκας ή υφάσματος για την κάλυψη της μύτης και του στόματος για όλη τη διάρκεια παραμονής των επιβατών σε όλους τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους των πλοίων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν διαθέτουν μάσκες ή αρνούνται τη συμμόρφωση για τη χρήση μάσκας δεν θα επιτρέπεται η επιβίβαση.

Πηγή: www.newmoney.gr