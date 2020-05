Κοινωνία

Κορονοϊός: τα “αγκάθια” για τα πολιτικά δικαστήρια

Τι συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη, ενόψει της λήψης τελικών αποφάσεων για την επαναλειτουργία τους.

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τη παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων με αντικείμενο τα ζητήματα που ανακύπτουν από την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ, τέθηκαν και συζητήθηκαν οκτώ θέματα που αφορούν:

1) Στην επιβαλλόμενη αναστολή όλων των προθεσμιών.

2) Στη διατήρηση της προφορικότητας στις ειδικές διαδικασίες.

3) Στην οίκοθεν και αζημίως (εκ του πινακίου) επαναφορά των ματαιωθεισών υποθέσεων κατά το χρόνο αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και χωρίς κλήτευση.

4) Στην ανάγκη παράτασης όλων των προθεσμιών ουσιαστικών - δικονομικών και δικαστικών για κατάθεση προτάσεων στη νέα τακτική διαδικασία.

5) Στην ανάγκη διαχωρισμού των πινακίων των ειδικών διαδικασιών (τουλάχιστον ανά 30 λεπτά), προς αποφυγή συγχρωτισμού.

6) Στην μη υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας και επιδικίας για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων.

7) Στην επίλυση του προβλήματος του συγχρωτισμού στις ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον των Ειρηνοδικείων της χώρας.

8) Στη διασφάλιση της παρουσίας δημόσιας υγείας με βάση της παραδοχές του ΕΟΔΥ στους χώρους των δικαστηρίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν: Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και πρόεδρος Επιτροπής Επαναλειτουργίας Δικαστηρίων Δημήτριος Κράνης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Πάνος Αλεξανδρής, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος και πρόεδρος του Δ.Σ. Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, ο πρόεδρος Πρωτοδικών και αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χαράλαμπος Σεβαστίδης, ο προϊστάμενος Τριμελούς Διοίκησης Πρωτοδικείου Αθηνών, Γεώργιος Γρίβας, ο προϊστάμενος Τριμελούς Διοίκησης Πρωτοδικείου Πειραιά Ιωάννης Μαλούχος, η πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών Ελένη Ζαχαριάδου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος Γεώργιος Διαμάντης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθηνών Σωτήρης Τριπολιτσιώτης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Πειραιά Γιώργος Σταματογιάννης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Πάτρας Αθανάσιος Ζούπας, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Λαμίας Αθανάσιος Μακρυγιάννης, ο προϊστάμενος Γραμματείας Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννης Δήμου, ο καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Σπύρος Τσαντίνης.

Παρέστησαν επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ: ο αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Κονδύλης, ο γεν. γραμματέας Μιχάλης Καλαντζόπουλος, η σύμβουλος-ταμίας Μαρινέττα Γούναρη και οι Σύμβουλοι: Ευστάθιος Αναλυτής, Ιωάννης Δεληγεώργης και Ιωάννης Κάπος. Καθώς επίσης ο πρόεδρος της ΕΑΝΔΑ Ιωάννης Αβαρκιώτης και το μέλος του ΔΣ της ΕΑΝΔΑ Μαρίνος Μαρίνης.

Ακόμη, μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν:

Η προϊσταμένη Τριμελούς Διοίκησης Εφετείου Θεσσαλονίκης, Καλλιρόη Χειμαριού, η προϊσταμένη Τριμελούς Διοίκησης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ευαγγελία Αρβανίτου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης Ευστάθιος Κουτσοχήνας, η πρόεδρος του Δ.Σ. Λάρισας Νικολέττα Μπασδέκη, ο προϊστάμενος Γραμματείας Πρωτοδικείου Πειραιά Φάνης Μπαλαφούτης, ο καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Κωνσταντίνος Καλαβρός, ο επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας ΔΠΘ και σύμβουλος του Δ.Σ.Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Τέλος, την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση κατά την οποία αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.